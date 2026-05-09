Ob dnevu zmage nad nacistično Nemčijo v Rusiji tradicionalna vojaška parada

Ob dnevu zmage ruske oblasti organizirajo tradicionalno vojaško parado, na kateri tokrat zaradi tveganja ukrajinskega napada ne bo tankov in druge vojaške opreme. Med slovesnostmi bodo iz varnostnih razlogov omejili tudi mobilni internetni dostop, tujim novinarjem pa ne bodo dovolili dostopa do parade.

Da bi zagotovila varnost, je Rusija za petek in danes že pred dnevi naznanila prekinitev ognja, na kar je Ukrajina odgovorila z razglasitvijo premierja že od srede. Po medsebojnih opozorilih in zaostrovanju sta strani kljub temu nadaljevali z obstreljevanjem.

Ameriški predsednik Trump je nato v petek naznanil, da bo med država s soboto obveljala tridnevna prekinitev ognja. Ta naj bi trajala do ponedeljka in naj bi, kot je zatrdil Trump, vključevala izmenjavo po tisoč ujetnikov.