Ob Gardskem jezeru izbruhnil norovirus

V občini Torri del Benaco, ki se nahaja ob Gardskem jezeru na severu Italije, so v petek v pitni vodi zaznali prisotnost norovirusa. S simptomi, kot so slabost, bruhanje in driska, je bilo doslej hospitaliziranih več kot 300 ljudi, tako domačinov kot turistov. Lokalne oblasti pa so do nadaljnjega prepovedale uporabo pitne vode.