Ob irski obali zasegli rekordno količino kokaina, vrednega 157 milijonov evrov

"To je največji zaseg drog v zgodovini države," je dejal pomočnik komisarja irske policije An Garda Síochána, Justin Kelly, poroča CNN. "Gre za izjemno pomembno operacijo, ki kaže na našo neomajno odločenost, da razbijemo mreže, ki so namenjene vnosu drog v našo državo."

Operativna skupina, ki so jo sestavljali člani irske carinske službe, mornarica in An Garda Síochána, je na poti prestregla panamsko registrirano plovilo, ki naj bi prenašalo prevoz razsutega tovora. Ladja se je sicer želela izmuzniti, začeli so obračati in se umikati, vendar neuspešno. Na plovilu pa vsekakor ni bilo tovora, temveč večje količine droge. Aretirali so tri moške, stare 31, 50 in 60 let, zaradi suma organiziranega kriminala. Droge naj bi bile namenjene kriminalnim združbam na Irskem, v Združenem kraljestvu in Evropi. Ladja je trenutno v pristanišču Cork, kjer trenutno poteka forenzični pregled plovila.