Ob italijanski obali zagorel čoln z migranti, umrla dva otroka

Na kraj nesreče je prva prispela tunizijska ribiška ladja, ki je poročala o eksploziji na krovu, je po poročanju tujih tiskovnih agencij še sporočila obalna straža. Njeni pripadniki so na krovu našli dva mrtva otroka, stara eno in dve leti, 25-letno nosečnico, domnevno mater enega od njiju, pa so prepeljali v bolnišnico v Palermu, poročanje italijanskih medijev povzema francoska tiskovna agencija AFP.