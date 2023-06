Ob izginotju podmornice Američani zaznali podvodno implozijo

"Ameriška mornarica je po analizi akustičnih podatkov našla anomalijo, ki je bila skladna z implozijo ali eksplozijo v bližini, kjer je delovala podmornica Titan, ko so se komunikacije izgubile," je za agencijo Associated Press povedal visok uradnik mornarice.

Zadnje upanje je ugasnilo v četrtek, ko naj bi 96-urna zaloga kisika v podmornici po nedeljski splavitvi pošla, obalna straža pa je sporočila, da so v severnoatlantskih vodah 488 metrov od Titanika našli razbitine. Odkrili so pet večjih kosov podmornice, takoj po odkritju pa so stopili v stik z družinami potnikov na krovu.

Kontraadmiral John Mauger je dejal, da je prišlo do katastrofalne izgube pritiska in posledično implozije plovila. Nekdanji zdravnik ameriške mornarice David Mole je za BBC dejal, da so potniki na krovu umrli v sekundi in da verjetno sploh niso vedeli, kaj jih čaka. Če bi obtičali v plovilu, bi bilo veliko huje, je dodal. "Lahko si predstavljate, kako bi bilo. Hladno je, zmanjkuje ti kisika."

Podjetje OceanGate, ki je upravljalo podmornico, je v izjavi sporočilo, da je vseh pet ljudi na plovilu, vključno z izvršnim direktorjem in pilotom Stocktonom Rushem, žal umrlo. Na krovu so bili še dva člana ugledne pakistanske družine, Šahzada Davud in njegov sin Suleman, britanski pustolovec Hamish Harding in strokovnjak za Titanik Paul-Henri Nargeolet.

Bela hiša se je v odzivu zahvalila ameriški obalni straži ter kanadskim, britanskim in francoskim partnerjem, ki so pomagali pri iskanju in reševanju. "V srcu smo z družinami in bližnjimi tistih, ki so na Titanu izgubili življenje," je sporočila Bela hiša.

Britanska vlada je v četrtek izrazila najgloblje sožalje družinam petih ljudi na Titanu. "Tragična novica, da so se po mednarodni iskalni akciji izgubili potniki na potopnem plovilu Titan, med njimi trije britanski državljani," je na Twitterju sporočil britanski zunanji minister James Cleverly.

Sožalje je izrazila tudi pakistanska vlada. "Cenimo večnacionalna prizadevanja v zadnjih dneh pri iskanju plovila," je dodalo pakistansko zunanje ministrstvo.