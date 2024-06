Ob Jadranski obali se soočajo s pomanjkanjem reševalcev iz vode

Niti do 2000 evrov plače očitno ne prepriča mladih, da bi se prijavili za delovno mesto reševalca iz vode. S to težavo se soočajo vzdolž Jadranske obale, kjer skorajda ne najdejo telesno pripravljenih kandidatov, starih od 18 do 35 let. Na Rdečem križu, ki reševalce iz vode usposablja, imajo svojo razlago za pomanjkanje zanimanja. Kot pravijo, so le redki pripravljeni prevzeti odgovornost, ki jo ta služba prinaša, ker da ji večina mladih skuša čim bolj ubežati.