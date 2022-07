Ob japonskem otoku našli na desetine zabodenih želv

Policija zadevo med drugim preiskuje tudi zaradi suma mučenja živali. Lokalni mediji so poročali, da je policija prejšnji teden na kraj dogodka napotila policiste, vendar ni jasno, kako, če sploh, so ukrepali.

Kot kaže, so bile želve žrtve nasilja zato, ker so se zapletle v ribiške mreže. Najmanj en ribič je namreč priznal, da je živali ranil, medtem ko jih je skušal odstraniti iz ribiških mrež, poroča BBC .

Tako japonske oblasti kot tudi svetovne naravovarstvene skupine so zelene morske želve sicer uvrstile med ogrožene vrste. Želve pogosto zahajajo v rastišča morskih alg ob otoku Kume – enem od majhnih otokov približno 2000 kilometrov južno od japonske celine –, kjer potekajo tudi dejavnosti za njihovo ohranjanje.

Morski biologi in drugi delavci iz otoškega muzeja morskih želv so po odkritju odhiteli na plažo, vendar je bila večina takrat že mrtva. Več jih je imelo vbodne rane na vratu, nekatere pa so imele prerezane plavuti. Na slikah, ki jih je objavil muzej, je videti naplavljene želve. "Še nikoli nisem videl česa takega," je za The Asahi Shimbun povedal eden od zaposlenih v muzeju. "To je izjemno težka stvar za predelati," je dodal.