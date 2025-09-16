Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeGospod profesorMasterChefPrijavi se Voyo
Tujina

Ob mednarodnem dnevu zaščite ozonske plasti pozivi h globalnemu ukrepanju

Ljubljana, 16. 09. 2025 06.47 | Posodobljeno pred eno minuto

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
STA , K.H.
Komentarji
0

Mednarodni dan zaščite ozonske plasti, ki ga zaznamujemo 16. septembra, letos spremljajo pozivi k pospešenemu ukrepanju na globalni ravni. Dosežki na tem področju v minulih 40 letih morajo biti po navedbah Združenih narodov zgled in spodbuda za "novih 40 let ukrepanja".

Stratosfera
Stratosfera FOTO: iStock

Ozonski plašč je del Zemljine atmosfere, ki vsrka večino škodljivega ultravijoličnega sončnega sevanja. Brez zaščitne ozonske plasti bi bilo življenje na površju Zemlje v sedanji obliki nemogoče, saj bi ga ultravijolični žarki sterilizirali.

Da bi ustavila tanjšanje ozonskega plašča, je mednarodna skupnost leta 1987 sprejela montrealski protokol, s katerim je predpisala omejevanje proizvodnje in uporabe ozonu škodljivih snovi. V spomin na datum podpisa sporazuma je Generalna skupščina Združenih narodov (ZN) leta 1994 razglasila 16. september za mednarodni dan zaščite ozonske plasti.

Kot so ob letošnjem dnevu izpostavili v ZN, sprejem tega protokola predstavlja dober primer multilateralizma pri iskanju rešitev za globalne izzive. Brez njega bi se moral svet soočiti z globalno zdravstveno katastrofo in katastrofalnimi vplivi na celoten ekosistem.

"Letos praznujemo ta zgodovinski dosežek in se veselimo nadaljnjih 40 let prizadevanj," so zapisali na svojih spletnih straneh. Vsi tovrstni dogovori poosebljajo koncept prehoda od znanosti h globalnim ukrepom, čemur moramo ostati zavezani, so poudarili.

Ozonska luknja je sicer sezonski pojav in je prostorsko omejena. Vsako leto avgusta se začne razvijati nad Antarktiko, največji obseg doseže septembra in oktobra, najpozneje decembra pa se ozonska plast nad južnim polom obnovi.

Čeprav se vsebina ozonu škodljivih snovi v ozračju zmanjšuje, se njena velikosti iz leta v leto spreminja, saj jo določajo meteorološke razmere oziroma velikost in intenzivnost polarnega vrtinca. Po najnovejših znanstvenih dognanjih se v zadnjih letih stanje glede ozonske luknje nad Antarktiko izboljšuje.

mednarodni dan zaščite ozonske plasti ozonska plast ozonski plašč zemlja
Naslednji članek

Mini hiške, trgovinice in lokalčki za miši

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeGospod profesorMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256