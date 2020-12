Ob meji BiH s Hrvaško odkrili migrantske družine z več kot 100 otroki

V obmejnem območju med Hrvaško in BiH so inšpektorji Urada za tujce BiH našli veliko skupino migrantov, med katerimi je bilo več kot sto otrok. Vse so premestili v zasebne centre v Unsko-sanskem kantonu, kjer so bili deležni potrebne oskrbe, so potrdile bosanske oblasti.

Kot so pojasnili v izjavi za javnost, inšpektorji izvajajo okrepljen nadzor na državni meji s Hrvaško, v kraju Bosanska Bojna pa so v zapuščenih hišah našli več deset migrantskih družin. Tako so identificirali 53 družin s 199 člani, od tega je bilo 105 otrok. Našli so tudi dva otroka brez staršev, so sporočili iz urada. Po ugotovitvah inšpektorjev, v zapuščenih objektih, kjer so našli zavetje, ni bilo osnovnih pogojev za njihovo bivanje v času zime, zato so jih v sodelovanju z Mednarodno organizacijo za migracije (OPM) premestili v začasna sprejemna centra Borići v Bihaču ter Sedra pri Cazinu, piše Jutarnji list. icon-expand Pogoji, v katerih so živeli migranti niso bili primeri za preživljanje zime, so ugotovili inšpektorji. FOTO: AP Migrantom so zagotovili tudi medicinsko oskrbo, nato pa so jih napotili v izolirani del centrov, v skladu z epidemiološkimi ukrepi za preprečitev širitve okužb z novim koronavirusom. PREBERI ŠE Policisti, GRS in vojska rešili migrantsko družino, ki je obtičala v gozdu Iz urada so še sporočili, da so kapacitete za namestitev migrantov v unsko-sanskem kantonu povsem zapolnjene ter imajo v njih trenutno nameščenih več kot 3200 migrantov. Še najmanj toliko migrantov je nameščenih v sprejemnih centrih v okolici Sarajeva. Ministrstvo za varnost je sporočilo, da v državi trenutno prebiva osem tisoč migrantov.