Ob meji s Slovenijo plaz zasul hišo: enega rešili, dva pogrešajo

Zemeljski plaz je ponoči zasul hišo v Bračanu, vasi v občini Krmin (it. Cormons). Na kraj je odhitelo več reševalnih vozil, posredovala je tudi ekipa s helikopterjem, poroča tržaški Il piccolo. Izpod ruševin so potegnili eno osebo z zlomljeno nogo in jo prepeljali v bolnišnico v Vidmu.

Ob ulici Via San Giorgio so zaradi nevarnosti proženja novih zemeljskih plazov evakuirali več družin. "Sinoči je padlo veliko dežja, ogromno. Žal so nekateri pogrešani," je potrdil župan Krmina Roberto Felcaro.