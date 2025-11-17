Svetli način
Tujina

Ob meji s Slovenijo plaz zasul hišo: enega rešili, dva pogrešajo

Cormons, 17. 11. 2025 09.15 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
M.S.
Komentarji
4

Obilne padavine so ponoči povzročale težave tudi na območju italijanske Furlanije - Julijske krajine. V Krminu, tik ob meji s Slovenijo, je zemeljski plaz zasul trinadstropno hišo, reševalci pa so izpod ruševin potegnili eno živo osebo. Dva stanovalca hiše še pogrešajo.

Zemeljski plaz je ponoči zasul hišo v Bračanu, vasi v občini Krmin (it. Cormons). Na kraj je odhitelo več reševalnih vozil, posredovala je tudi ekipa s helikopterjem, poroča tržaški Il piccolo. Izpod ruševin so potegnili eno osebo z zlomljeno nogo in jo prepeljali v bolnišnico v Vidmu. 

Ob ulici Via San Giorgio so zaradi nevarnosti proženja novih zemeljskih plazov evakuirali več družin. "Sinoči je padlo veliko dežja, ogromno. Žal so nekateri pogrešani," je potrdil župan Krmina Roberto Felcaro.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Italijanske oblasti so zaradi poplav in zemeljskih plazov na območju Furlanije - Julijske krajine mobilizirale tudi reševalce iz sosednje Benečije. 

V Krminu je samo v šestih urah padlo 152 mm dežja. Reka Judrio je prestopila bregove in povzročila obsežne poplave. Po poročanju tržaškega časnika so gasilci prejeli več klicev na pomoč od ljudi, ki so ostali ujeti v avtomobilih ali v svojih domovih. 

Italijanski gasilci s čolni in helikopterjem trenutno posredujejo tudi na območju kraja Romans d'Isonzo, kjer je poplavila reka Torre. 

KOMENTARJI (4)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
komarec
17. 11. 2025 10.26
Sočustvujemo z ljudmi, ki so nastradali na italijanski strani, a po slikah na raznih omrežjih sodeč se POP ne zanima katastrofa, ki se je zgodila na slovenski strani točneje v Goriških Brdih.
ODGOVORI
0 0
Joe70
17. 11. 2025 09.38
+3
Reka Idrija!!!
ODGOVORI
3 0
St. Gallen
17. 11. 2025 09.41
-2
Neuerejeni vodotoki.glasovali ste proti
ODGOVORI
4 6
dron
17. 11. 2025 10.01
+2
Pojdi v Švico odkopavat zasute ljudi od plaza, še danes ne vejo točnega števila pogrešanih.......
ODGOVORI
2 0
ISSN 1581-3711
