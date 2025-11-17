Ob meji s Slovenijo plaz zasul hišo: enega rešili, dva pogrešajo

Zemeljski plaz je ponoči zasul hišo v Bračanu, vasi v občini Krmin (it. Cormons). Na kraj je odhitelo več reševalnih vozil, posredovala je tudi ekipa s helikopterjem, poroča tržaški Il piccolo. Izpod ruševin so potegnili eno osebo z zlomljeno nogo in jo prepeljali v bolnišnico v Vidmu.
Ob ulici Via San Giorgio so zaradi nevarnosti proženja novih zemeljskih plazov evakuirali več družin. "Sinoči je padlo veliko dežja, ogromno. Žal so nekateri pogrešani," je potrdil župan Krmina Roberto Felcaro.
Italijanske oblasti so zaradi poplav in zemeljskih plazov na območju Furlanije - Julijske krajine mobilizirale tudi reševalce iz sosednje Benečije.
V Krminu je samo v šestih urah padlo 152 mm dežja. Reka Judrio je prestopila bregove in povzročila obsežne poplave. Po poročanju tržaškega časnika so gasilci prejeli več klicev na pomoč od ljudi, ki so ostali ujeti v avtomobilih ali v svojih domovih.
Italijanski gasilci s čolni in helikopterjem trenutno posredujejo tudi na območju kraja Romans d'Isonzo, kjer je poplavila reka Torre.
