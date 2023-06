Ob meji s Slovenijo zasegli 20 kilogramov zlata v vrednosti 1,8 milijona evrov

Policisti so 23. maja pri nekdanjem mejnem prehodu pri Štandrežu v dostavnem kombiju madžarskih registrskih tablic našli 12 kilogramov čistega zlata. Voznik kombija, turški državljan, je z veliko hitrostjo vozil v smeri Slovenije.

Policisti so voznika ustavili. Na vprašanje, ali kaj prevaža, je odgovoril, da nima česa prijaviti. Ob pregledu prenosnega hladilnika v kabini so našli 30 zlatih palic in folij za skupno 12 kilogramov čistega zlata, na katerih ni bilo žiga o izvoru. Poleg zlata v vrednosti okrog milijona evrov so zasegli še denar v gotovini in nekaj prenosnih telefonov, na spletni strani poroča Primorski dnevnik.

Devet kilogramov zlata našli tudi v tovornjaku

Nekaj dni kasneje je druga patrulja goriških finančnih policistov pri Moščenicah ob kontroli tovornjaka z madžarskimi registrskimi tablicami, ki ga je prav tako vozil turški državljan, odkrila skoraj devet kilogramov čistega zlata, prav tako brez potrebnih oznak. Vrednost zlata ocenjujejo na okoli 750.000 evrov.

Policisti so zlato zasegli, ob tem pa tudi večjo vsoto denarja v gotovini, nekaj mobilnih telefonov in tovornjak. Oba voznika so po poročanju italijanske tiskovne agencije Ansa ovadili zaradi pranja denarja.