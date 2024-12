Ob nakupu e-vozila 1000 evrov bonusa za polnjenje

Robert Habeck se zavzema, da bi kupci sredstva za polnjenje električnih vozil, ki bi jih prejeli tako ob nakupu starih kot novih električnih avtomobilov, koristili na javno dostopnih polnilnih postajah.

Minister je že pripravil načrt, ki je ta teden zaokrožil v nemških medijih. V njem so predvidene tudi davčne spodbude. Za kupce električnih avtomobilov z nizkimi in srednje visokimi dohodki bi se uvedlo davčno olajšavo za določen del kupnine, podobno, kot je to v veljavi pri energetski sanaciji stavb.

Ministrstvo razmišlja tudi o modelu lizinga, tako da bi električni avtomobili postali dostopni ljudem z nizkimi dohodki.