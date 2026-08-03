Ob napadu z droni na rusko letovišče najmanj trije mrtvi

Incident se je zgodil v priljubljenem letovišču Arhipo-Osipovka, ki upravno spada pod mesto Gelendžik v Krasnodarski pokrajini. Po navedbah regionalnega guvernerja Venjamina Kondratjeva naj bi ukrajinski droni napadli civilno infrastrukturo, reševalne službe pa so posredovale na območjih, kjer so našli ostanke dronov, poroča Index.hr.

Na družbenih omrežjih se je pojavil videoposnetek, na katerem je videti padec drona v bližini ljudi na plaži, nato pa še eksplozijo. Ruske oblasti za zdaj niso potrdile, da je dron neposredno padel med kopalce, temveč navajajo, da so ljudje umrli in bili poškodovani zaradi padajočih ostankov letalnika.