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Ob napadu z droni na rusko letovišče najmanj trije mrtvi

Gelendžik, 03. 08. 2026 13.21 pred 9 minutami 1 min branja 0

Avtor:
L.M.
Napad na letovišče Gelendžik

V turističnem kraju Arhipo-Osipovka ob ruski obali Črnega morja so po padcu ostankov drona umrle tri osebe, še 13 ljudi je bilo poškodovanih. Med ranjenimi naj bi bili tudi otroci. Ruske oblasti za napad obtožujejo Ukrajino, vendar njihovih navedb ni bilo mogoče potrditi.

Incident se je zgodil v priljubljenem letovišču Arhipo-Osipovka, ki upravno spada pod mesto Gelendžik v Krasnodarski pokrajini. Po navedbah regionalnega guvernerja Venjamina Kondratjeva naj bi ukrajinski droni napadli civilno infrastrukturo, reševalne službe pa so posredovale na območjih, kjer so našli ostanke dronov, poroča Index.hr.

Na družbenih omrežjih se je pojavil videoposnetek, na katerem je videti padec drona v bližini ljudi na plaži, nato pa še eksplozijo. Ruske oblasti za zdaj niso potrdile, da je dron neposredno padel med kopalce, temveč navajajo, da so ljudje umrli in bili poškodovani zaradi padajočih ostankov letalnika.

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Ruski mediji so medtem objavili pričevanja očividcev, ki trdijo, da so droni leteli v bližini plaže. Eden od obiskovalcev je povedal, da so se ljudje v paniki skrivali za obalnimi izboklinami in se pokrivali z ležalniki. Drugi je opisal, da je videl moškega z okrvavljenim ramenom.

V Gelendžiku so ponoči razglasili nevarnost zaradi napada z droni. Prebivalci naj bi slišali delovanje ruske protizračne obrambe, navaja Index.hr. Rusko obrambno ministrstvo je sporočilo, da so med včerajšnjim večerom in današnjim jutrom nad več ruskimi regijami, okupiranim Krimom in Črnim morjem prestregli ali uničili 131 ukrajinskih dronov.

Rusija dron napad Črno morje

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