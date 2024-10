Ob Natanjahovem govoru številni predstavniki držav zapustili dvorano

OGLAS

Netanjahu je svoj govor v Generalni skupščini ZN začel z obsodbo "laži in obrekovanja" proti njegovi državi."Moja država je v vojni in se bori za preživetje. Toda po tistem, ko sem slišal laži in klevete proti svoji državi od mnogih govornikov na tem odru, sem se odločil, da pridem in predstavim resnico," je dejal v svojem govoru.

Izraelski premier je v govoru zagrozil Iranu v primeru napada. FOTO: AP icon-expand

Izraelski premier je zatrdil, da bo spričo številnih sovražnikov še naprej branil svojo državo. Izrael si prizadeva za mir in hrepeni po miru, je dodal. "Vendar se soočamo z divjimi sovražniki, ki želijo naše uničenje. In braniti se moramo pred temi divjimi morilci. Naši sovražniki nas ne želijo le uničiti. Želijo uničiti našo skupno civilizacijo in nas vse vrniti v temno dobo tiranije in terorja," je dejal Netanjahu, ki je v svojem govoru izpostavil Iran. "Imam sporočilo tiranom v Teheranu: če napadete nas, bomo mi napadli vas," je izjavil Netanjahu. "V Iranu ni kraja, ki ga dolga roka Izraela ne bi mogla doseči," je dejal. Netanjahu je dejal še, da "mora Hamas oditi" in palestinsko gibanje pozval, naj odloži orožje na območju Gaze ter tako konča vojno.

Številni diplomati so ob začetku govora zapustili dvorano. FOTO: AP icon-expand