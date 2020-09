Ob norveški obali našli nacistično ladjo iz druge svetovne vojne

Vojna ladja je bila zgrajena v dvajsetih letih 20. stoletja, pozneje pa je bila opremljena z nacistično svastiko, ki so jo ujeli na podmorskih slikah, s pomočjo katerih so ladjo prepoznali. Pri identifikaciji ladje so jim pomagali tudi sonarni skeni trupa ter podrobnosti, na primer položaj topovskih kupol.

Razbitine ladje Karlsruhe, zadnje večje nacistične nemške vojne ladje, ki je sodelovala pri invaziji na Norveško leta 1940, so našli 80 let po tem, ko je potonila 13 morskih milj od obale Kristiansanda. Karlsruhe so zaznali komaj 15 metrov od podmorskega električnega kabla, ki deluje od leta 1977. Norveški operater elektroenergetskega omrežja Statnett je dejal, da bi bil njihov kabel, ki povezuje Norveško z Dansko, položen dlje od razbitin, če bi bila njihova lokacija znana v času gradnje.

9. aprila 1940 je nacistična Nemčija začela invazijo na Norveško in prisilila vlado in kralja, da pobegneta v Veliko Britanijo, kjer sta ostala v izgnanstvu do kapitulacije Nemčije leta 1945. 174-metrska Karlsruhe je bila del invazijske sile, vendar jo je kmalu po povratku iz južnega norveškega pristanišča Kristiansand zadel britanski podmorniški torpedo. Posadko ladje so nato evakuirali, plovilo so Nemci potopili sami, pristalo pa je na morskem dnu na globini 490 metrov, približno 24 kilometrov od obale.

"Karlsruhe leži trdno, 490 metrov pod morsko gladino, s topovi, ki so grozeče pozicionirani v morje. Z glavno artilerijsko baterijo devetih topov v treh trojnih topovskih kupolah je bila to največja in najbolj strašljiva ladja v napadalni skupini proti Kristiansandu," je v izjavi dejal Frode Kvalø, arheolog in raziskovalec Norveškega pomorskega muzeja.

Karlsruhe je najdaljša potopljena ladja, ki so jo kdaj koli našli v norveških vodah. Nemška bojna križarka Scharnhorst je bila bistveno večja, vendar so jo našli zunaj norveške teritorialne meje v Barentsovem morju. May-Brith Ohman Nielsen, profesorica zgodovine na Univerzi v Agderju, je trdila, da lahko razbitina na novo razsvetli izbruh vojne. "Nekaj ​​se lahko naučimo o tolmačenju virov, če preučimo razmerje med informacijami, ki jih imamo že dolgo o tem, kje je ladja potonila - in kje je bila dejansko najdena," je dejala za norveško nacionalno radiotelevizijo NRK.

Trenutno dviga potopljene ladje ne načrtujejo, saj je prevelika in leži pregloboko v morju.