Tujina

Ob obalah Španije in Portugalske preplah zaradi zaletavanja ork v jadrnice

Madrid / Lizbona, 24. 10. 2025 06.00 | Posodobljeno pred eno minuto

Elena Šterpin Zupančič
Kaj se dogaja z orkami in zakaj na morju trepetajo pred njimi? Čeprav te veličastne morske živali veljajo za inteligentne in družabne, v zadnjem času zlasti ob obalah Portugalske in Španije sprožajo preplah z zaletavanjem v jadrnice. Pretekli mesec so zabeležili več takšnih srečanj, nedavno so orke potopile jadrnico s petčlansko družino na krovu. Zakaj se te živali obnašajo tako?

