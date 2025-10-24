Tujina
Ob obalah Španije in Portugalske preplah zaradi zaletavanja ork v jadrnice
Kaj se dogaja z orkami in zakaj na morju trepetajo pred njimi? Čeprav te veličastne morske živali veljajo za inteligentne in družabne, v zadnjem času zlasti ob obalah Portugalske in Španije sprožajo preplah z zaletavanjem v jadrnice. Pretekli mesec so zabeležili več takšnih srečanj, nedavno so orke potopile jadrnico s petčlansko družino na krovu. Zakaj se te živali obnašajo tako?
