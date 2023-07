Aljasko stresel potres z magnitudo 7,4, razglasili nevarnost cunamija

Nacionalni center za opozarjanje pred cunamiji je opozorilo izdal za južni del Aljaske in Aljaški polotok. Za druge dele ameriške in kanadske obale v Severni Ameriki stopnjo nevarnosti cunamija še ugotavljajo.

Aljaska je del potresno aktivnega tihomorskega ognjenega obroča. Marca 1964 jo je stresel potres z magnitudo 9,2. To je bil najmočnejši potres, ki so ga kadarkoli zabeležili v Severni Ameriki. Razdejal je mesto Anchorage in povzročil cunami v Aljaškem zalivu, na zahodni obali ZDA in Havajih. Umrlo je 250 ljudi.