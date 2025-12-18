Po skoraj 60 letih našli razbitine strmoglavljenega letala: je bila kriva vojska?

Potapljači so med iskalno akcijo, ki jo je odredilo tožilstvo v Nici, več kot 2000 metrov globoko pod morjem našli rep in oba motorja letala. Gre za letalo družbe Air France, ki je 11. septembra 1968 strmoglavilo v Sredozemsko morje blizu Nice, kamor je pred tem poletelo iz Ajaccia na Korziki. Vsi člani posadke in potniki so umrli.

Preiskovalci sedaj premišljujejo, ali bi razbitine izvlekli ali preiskavo izvedli pod vodo, navaja nemška tiskovna agencija dpa.

Tožilstvo v Nici v zvezi z letalsko nesrečo preiskuje ponarejanje dokumentov in oviranje sodnega postopka - že vrsto let namreč obstaja utemeljen sum, da je letalo morda pomotoma sestrelila francoska vojska in da so kasneje ta incident prikrili.