Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Po skoraj 60 letih našli razbitine strmoglavljenega letala: je bila kriva vojska?

Nica, 18. 12. 2025 16.37 pred 1 uro 2 min branja 9

Avtor:
M.S. STA
Letalo Air France

Potapljači so na dnu Sredozemskega morja našli razbitine potniškega letala, ki je pred skoraj 60 leti strmoglavilo nedaleč od Nice ob južni francoski obali, pri čemer je umrlo 95 ljudi, so poročali francoski mediji. Preiskovalci sumijo, da bi lahko strmoglavljenje letala povzročila francoska vojska.

Potapljači so med iskalno akcijo, ki jo je odredilo tožilstvo v Nici, več kot 2000 metrov globoko pod morjem našli rep in oba motorja letala. Gre za letalo družbe Air France, ki je 11. septembra 1968 strmoglavilo v Sredozemsko morje blizu Nice, kamor je pred tem poletelo iz Ajaccia na Korziki. Vsi člani posadke in potniki so umrli.

Preiskovalci sedaj premišljujejo, ali bi razbitine izvlekli ali preiskavo izvedli pod vodo, navaja nemška tiskovna agencija dpa.

Tožilstvo v Nici v zvezi z letalsko nesrečo preiskuje ponarejanje dokumentov in oviranje sodnega postopka - že vrsto let namreč obstaja utemeljen sum, da je letalo morda pomotoma sestrelila francoska vojska in da so kasneje ta incident prikrili.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Sodišče je ob obravnavi primera pred sedmimi leti sporočilo, da "zelo resno" jemlje hipotezo, da je letalo strmoglavilo po ponesrečeni izstrelitvi rakete iz vojaške baze ob južni obali Francije. Vendar kasnejša razkritja zaupnih vojaških dokumentov niso ponudila nobenih novih dokazov ali razlage.

Lani so nato tožilci dejali, da "resni dokazi, vključno z izjavami prič in materialnimi dokazi, kažejo, da so civilne ali vojaške oblasti morda poskušale ovirati preiskavo in prikriti dejanske vzroke ter okoliščine nesreče", je v sredo poročal francoski časnik Liberation.

Znano je, da je pilot pred nesrečo sporočil, da je letalo zagorelo, kar bi lahko potrdilo sum, da je raketa zadela enega od motorjev letala. Ni pa jasno, ali bodo ob preiskavi razbitin, ki so bile več kot 57 let pod vodo, še lahko odkrili kakršnekoli legitimne dokaze.

letalo razbitine francija

Nemčija vložila obtožnice proti osmim članom skrajno desne skupine

Aretirali sedem ljudi, ki so bili na poti na plažo Bondi

  • slika 1
  • slika 2
  • slika 3
  • slika 4
  • slika 5
  • slika 6
  • slika 7
  • slika 8
  • slika 9
  • slika 10
  • slika 11
  • slika 12
  • slika 13
  • slika 14
  • slika 15
  • slika 16
  • slika 17
  • slika 18
  • slika19
  • Slika 20
KOMENTARJI9

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
anabanana
18. 12. 2025 18.18
Hahaaaa, pred 60 leti, je kaj svežega??????
Odgovori
0 0
Petur
18. 12. 2025 17.56
zato pa niso nič našli..tako to gre..
Odgovori
-1
1 2
ZigaZois
18. 12. 2025 17.48
Če bi se to zgodilo danes, bi 100% bili Rusi dežurni krivci!
Odgovori
+0
4 4
Greznica
18. 12. 2025 17.30
noro
Odgovori
+2
2 0
Prelepa Soča
18. 12. 2025 17.19
Krivci so očitno že vsi pokojni, tako, da bodo sedaj lahko raziskali, kaj je takrat šlo narobe.
Odgovori
+7
7 0
Odisej25
18. 12. 2025 17.18
Saj to ni prvo civilno letalo, ki ga je NATO sklatil. Sklatili so tudi letalo Alitalia nad Ustico, ker so mislili, da v njem potuje Gadafi. Ampak za te zločne nihče ni niti približno odgovarjal.
Odgovori
-4
4 8
fljfo
18. 12. 2025 17.20
A je torej sedaj uradno potrjeno, da ga je sklatil NATO?
Odgovori
+6
7 1
TamauPaTapriden
18. 12. 2025 17.41
NATO je sklatil tudi polno gondolo v Dolomitih, pa kar nekako čudežno kavboji niso bili krivi…
Odgovori
-7
0 7
anatomija
18. 12. 2025 18.19
Toliko civilnih letal kot Rusi niso sestrelili vsi ostali na na celem svetu skupaj
Odgovori
-1
0 1
bibaleze
Portal
Hči Gorana Višnjića okronana za kraljico Hrvaške
PFAPA sindrom pri otrocih: kako ga prepoznamo?
PFAPA sindrom pri otrocih: kako ga prepoznamo?
Nova božična fotografija kraljevske družine
Nova božična fotografija kraljevske družine
Čudovito žensko ime, ki postaja vse bolj priljubljeno
Čudovito žensko ime, ki postaja vse bolj priljubljeno
zadovoljna
Portal
Možganska kap je za vedno spremenila njeno življenje
Dnevni horoskop: Rake vodi intuicija, strelci bodo potrpežljivi
Dnevni horoskop: Rake vodi intuicija, strelci bodo potrpežljivi
Veljala je za najlepšo, danes je videti tako
Veljala je za najlepšo, danes je videti tako
Plašč, ki je popoln za december
Plašč, ki je popoln za december
vizita
Portal
Zato ne zmorete shujšati
Živila, ki lahko izboljšajo vaš spanec
Živila, ki lahko izboljšajo vaš spanec
Je ta bolečina lahko nevarna?
Je ta bolečina lahko nevarna?
Kako filtri vodijo do plastične kirurgije?
Kako filtri vodijo do plastične kirurgije?
cekin
Portal
Zakonca zadela že drug jackpot
Uskladitev pokojnin 2026: kdaj in za koliko?
Uskladitev pokojnin 2026: kdaj in za koliko?
Anketa: Ali bi morala biti minimalna plača višja od 1000 evrov neto?
Anketa: Ali bi morala biti minimalna plača višja od 1000 evrov neto?
Najcenejša evropska smučišča 2026: Italija vodi, Kranjska Gora ostaja med najboljšimi
Najcenejša evropska smučišča 2026: Italija vodi, Kranjska Gora ostaja med najboljšimi
moskisvet
Portal
Ustrelili so ga skupaj z mamo
Razveselite svoje najdražje: Najboljše ideje za božična darila
Razveselite svoje najdražje: Najboljše ideje za božična darila
Na to morate biti pozorni pri jemanju vitamina D
Na to morate biti pozorni pri jemanju vitamina D
Vroča 62-letnica jemlje dih
Vroča 62-letnica jemlje dih
dominvrt
Portal
Kaj skriti, ko gosti potrkajo
Most na Dunajski: zarjavelo železo ali inovativni material?
Most na Dunajski: zarjavelo železo ali inovativni material?
Neuničljiva rastlina, ki se odlično poda v majhno stanovanje
Neuničljiva rastlina, ki se odlično poda v majhno stanovanje
Čas se izteka: preživela sta kugo, bosta našla varen dom?
Čas se izteka: preživela sta kugo, bosta našla varen dom?
okusno
Portal
Hitre kroglice brez peke: sladki grižljaji za vse okuse
Najboljši domači namazi in pomake za praznične pogostitve
Najboljši domači namazi in pomake za praznične pogostitve
Super pecivo, ki vedno uspe
Super pecivo, ki vedno uspe
Božična sladica brez peke, za katero boste poželi navdušenje
Božična sladica brez peke, za katero boste poželi navdušenje
voyo
Portal
Diddy: Vsem na očeh
Sandokan
Sandokan
Na lovu
Na lovu
Jelenček Niko 3
Jelenček Niko 3
24ur.com
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1420