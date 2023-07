Ob obali Italije odkrili 2000 let staro rimsko ladjo, naloženo z amforami

Ob obali Italije so našli razbitine starodavne rimske ladje izpred več kot 2000 let. Najdena je bila pri pristanišču Civitavecchia, približno 80 kilometrov severovzhodno od Rima, ocenili pa so, da naj bi izvirala iz 1. ali 2. stoletja pred našim štetjem in naj bi bila naložena z več kot sto amforami.

Koliko zakladov in pričanj o naši zgodovini skriva morje je dokazala najdba več kot 2000 let stare rimske ladje ob obali Italije. Ladja, katere dolžina je ocenjena na več kot 20 metrov, je bila odkrita na peščenem morskem dnu 160 metrov pod morsko gladino, na njej pa naj bi bilo stotine keramičnih posod. Najdene keramične posode, oziroma amfore, so večinoma nepoškodovane, so navedli v umetniškem oddelku karabinjerske policije. "Izjemna najdba je pomemben primer razbitja rimske ladje, ki se je pri poskusu doseganja obale soočala z nevarnostmi morja, in priča o starih pomorskih trgovskih poteh," so sporočili karabinjerji. icon-expand Amfora na morskem dnu v Italiji. (Slika je simbolična) FOTO: AP Policijski oddelek za umetnost, ki je odgovoren za zaščito neprecenljive italijanske kulturne dediščine, je povedal, da je bila relikvija najdena in posneta s pomočjo daljinsko vodenega robota. Niso pa navedli ali bodo strokovnjaki zdaj poskušali z morskega dna izvleči ladjo ali njen dragoceni tovor. Ni znano, za kaj so uporabljali posode, vendar so Rimljani amfore večinoma uporabljali za prevoz blaga, kot sta vino in oljčno olje. V vodah Sredozemskega morja naj bi bilo še veliko takšnih razbitin, v zadnjih letih pa so jih našli tudi v okolici Italije. Leta 2021 so ob obali Palerma odkrili rimsko plovilo iz drugega stoletja pred našim štetjem, ki je ležalo približno 90 metrov globoko. Na njem je bilo veliko število vinskih amfor. Valeria Li Vigni, takratna direktorica Soprintendenza del Mare, vladne agencije, ki skrbi za podvodno kulturno dediščino na Siciliji, je takrat dejala: "Sredozemsko morje nam nenehno daje dragocene elemente za rekonstrukcijo naše zgodovine." Leta 2018 je bila ob bolgarski obali v Črnem morju najdena grška trgovska ladja, ki so jo strokovnjaki datirali 2400 let nazaj. Plovilo, dolgo 23 metrov, je bilo najdeno 2000 metrov pod gladino.