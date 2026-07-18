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Ob obali Nemčije dva kita, en bi bil lahko bolan

Heiligenhafn, 18. 07. 2026 10.07 pred 24 minutami 1 min branja 0

Avtor:
M.P.
Kit grbavec

Ob nemški obali so v Baltskem morju ponovno opazii dva nova kita. Eden od njiju bi bil lahko kit grbavec Hartwin, ki so ga pred tem opazili tudi ob obali Danske, njegovo vedenje in videz pa nakazujeta, da bi bila žival lahko bolana.

Po poročanju Bilda so se v Nemčiji znova pojavila opozorila pred kiti. Dva naj bi namreč opazili v Baltskem morju ob nemški obali.

Kot piše medij, bi lahko šlo kita grbavca Hartwina, ki so ga v zadnjih tednih opazili ob obali Danske, na kar nakazujeta njegova velikost in videz. Videz in vedenje pa sicer kažeta tudi, da bi bil lahko kit bolan, je sporočila danska agencija za okolje, ki je ljudi pozvala, naj ohranjajo razdaljo.

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Je pa opažanje ponovno obudilo spomine na Timmyja, ki je za več tedno nasedel na nemški obali, po premestitvi v Severno morje pa je maja poginil.

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