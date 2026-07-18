Ob obali Nemčije dva kita, en bi bil lahko bolan

Po poročanju Bilda so se v Nemčiji znova pojavila opozorila pred kiti. Dva naj bi namreč opazili v Baltskem morju ob nemški obali.

Kot piše medij, bi lahko šlo kita grbavca Hartwina, ki so ga v zadnjih tednih opazili ob obali Danske, na kar nakazujeta njegova velikost in videz. Videz in vedenje pa sicer kažeta tudi, da bi bil lahko kit bolan, je sporočila danska agencija za okolje, ki je ljudi pozvala, naj ohranjajo razdaljo.