Ob obali Omana naj bi napadli ladjo izraelskega milijarderja

Izraelski uradniki napada niso takoj priznali, saj se dogaja v času zaostrenih napetosti med Izraelom in Iranom, ker pogajanja o jedrskem sporazumu Teherana s svetovnimi silami zastajajo. Tudi druge ladje, povezane z Izraelom, so bile v zadnjih mesecih tarča napadov, kar se dogaja v senci vojne med državama, pri čemer so izraelski uradniki za napade krivili Islamsko republiko.

Podjetje Zodiac Management, ki je del skupine Zodiac Group izraelskega milijarderja Eyala Oferja, in ima sedež v Londonu, je v izjavi sporočilo, da gre za naftni tanker Mercer Street z zastavo Liberije in je v japonski lasti. Napad so opisali kot 'piratstvo', ne da bi podali podrobnejša pojasnila. "V času incidenta je bilo plovilo na severu Indijskega oceana in je od mesta Dar es Salaama do mesta Fujairah plulo brez tovora," je pisalo v izjavi. Podatki o satelitskem sledenju MarineTraffic.com so pokazali, da je bilo plovilo v bližini mesta, kjer so britanski uradniki dejali, da se je napad zgodil.

Oman ni priznal napada in tamkajšnji uradniki se sploh niso odzvali. Prav tako se na prošnjo za komentar novinarjev AP ni odzvala niti peta flota ameriške mornarice, ki patruljira na Bližnjem vzhodu.