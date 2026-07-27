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Ob obali Portugalske zasegli več kot dve toni kokaina

Lizbona, 27. 07. 2026 14.03 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
N.V.
Zasežen kokain (Slika je simbolična)

Italijanska, španska in portugalska policija so v Atlantiku prestregle gliser, na katerem je bilo več kot 2,6 tone kokaina. Aretirane so bile štiri osebe, dva Španca, Albanec in prebivalec Gibraltarja.

Ulična vrednost zaseženega tovora znaša približno 500 milijonov evrov, so sporočili iz italijanske policije.

Gliser so ob obali Lizbone oziroma 90 kilometrov jugozahodno od rta Cape Espichel prestregle portugalske oblasti v sodelovanju s španskimi in italijanskimi kolegi, poroča Euronews.

Zaseg kokaina
Zaseg kokaina
FOTO: AP

Oblasti opozarjajo, da organizirane kriminalne združbe vse pogosteje uporabljajo tako imenovane hitre gliserje. Gre za hitra plovila s trdim trupom in napihljivimi stranicami, dolga med 10 in 16 metri, ki jih poganja več zmogljivih motorjev in lahko dosežejo hitrost več kot 70 vozlov. Kriminalne združbe s takšnimi plovili prevzemajo nezakonit tovor, ki ga z ladij, priplulih iz Južne Amerike, odvržejo v morje.

kokain zaseg gliser

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