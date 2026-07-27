Ob obali Portugalske zasegli več kot dve toni kokaina

Ulična vrednost zaseženega tovora znaša približno 500 milijonov evrov, so sporočili iz italijanske policije.
Gliser so ob obali Lizbone oziroma 90 kilometrov jugozahodno od rta Cape Espichel prestregle portugalske oblasti v sodelovanju s španskimi in italijanskimi kolegi, poroča Euronews.
Oblasti opozarjajo, da organizirane kriminalne združbe vse pogosteje uporabljajo tako imenovane hitre gliserje. Gre za hitra plovila s trdim trupom in napihljivimi stranicami, dolga med 10 in 16 metri, ki jih poganja več zmogljivih motorjev in lahko dosežejo hitrost več kot 70 vozlov. Kriminalne združbe s takšnimi plovili prevzemajo nezakonit tovor, ki ga z ladij, priplulih iz Južne Amerike, odvržejo v morje.
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