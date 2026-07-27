Ob obali Portugalske zasegli več kot dve toni kokaina

Oblasti opozarjajo, da organizirane kriminalne združbe vse pogosteje uporabljajo tako imenovane hitre gliserje. Gre za hitra plovila s trdim trupom in napihljivimi stranicami, dolga med 10 in 16 metri, ki jih poganja več zmogljivih motorjev in lahko dosežejo hitrost več kot 70 vozlov. Kriminalne združbe s takšnimi plovili prevzemajo nezakonit tovor, ki ga z ladij, priplulih iz Južne Amerike, odvržejo v morje.