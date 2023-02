Ob obali Pulja opazili morskega psa orjaka

Sprehajalci ob obali Pulja so v minulih dneh opazili morskega psa orjaka, ki ga pozimi zelo redko opazimo.

Prva ga je opazila dr. Danijela Mioković in delila posnetek na družbenih omrežjih. Na splošno so morski psi zelo tolerantni do potapljačev in čolnov, kljub temu pa so iz tamkajšnjega akvarija ribiče opozorili, da gre za strogo zaščiteno vrsto in da naj ga ne vznemirjajo.