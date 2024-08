Ob obali Sardinije zagorela 40-metrska luksuzna jahta

Na kraj so ob pomoči obalne straže prihiteli gasilci, ekipa potapljačev in vlačilec. Gašenje je trajalo pozno v noč. L'Unione Sarda poroča, da je bilo na luksuzni jahti 16 ljudi, vsi so turški državljani. Osem se jih je še pred izbruhom požara odpravilo na obalo na večerjo. Ostalih osem so medtem uspešno rešili, poškodovan ni bil nihče.