Ob obali Sicilije odkrili razbitino ladje s stotinami amfor

Potapljači iz enote za varovanje kulturne dediščine policije v Palermu so v soboto sporočili, da so ladjo, za katero ocenjujejo, da izvira iz obdobja med 2. in 1. stoletjem pred našim štetjem, locirali na globini približno 46 metrov, potem ko so prejeli namig ribičev.

Potapljača Giacomo De Mola in Igor Bisulli sta opisala, kako sta odkrila razbitino. "Vidljivost ni bila najboljša ... Približal sem se. In srce mi je zastalo. Pod menoj je bilo ogromno polje amfor," je De Mola zapisal v objavi na Instagramu, ki ji je priložil videoposnetek odkritja.