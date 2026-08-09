Ob obali Sicilije odkrili razbitino ladje s stotinami amfor

Razbitino ladje so našli pet kilometrov od obale mesta Mazara del Vallo na zahodu Sicilije.
Potapljači iz enote za varovanje kulturne dediščine policije v Palermu so v soboto sporočili, da so ladjo, za katero ocenjujejo, da izvira iz obdobja med 2. in 1. stoletjem pred našim štetjem, locirali na globini približno 46 metrov, potem ko so prejeli namig ribičev.
Potapljača Giacomo De Mola in Igor Bisulli sta opisala, kako sta odkrila razbitino. "Vidljivost ni bila najboljša ... Približal sem se. In srce mi je zastalo. Pod menoj je bilo ogromno polje amfor," je De Mola zapisal v objavi na Instagramu, ki ji je priložil videoposnetek odkritja.
Amfore so bile dvoročne keramične posode z ozkim vratom, ki so jih v antični Grčiji in Rimu množično uporabljali za shranjevanje in prevoz različnih tekočin ter živil, najpogosteje vina, oljčnega olja, žitaric ali ribjih omak. Zaradi svoje oblike, ki je omogočala enostavno zlaganje v ladijska skladišča, so bile nepogrešljiv del mediteranske trgovine, njihova standardizirana oblika pa danes arheologom pomaga pri datiranju najdb in razumevanju trgovskih poti v antiki.
Podvodna arheologija omogoča vpogled v zgodovino, ki je na kopnem pogosto uničena ali nedostopna. Razbitine ladij delujejo kot nekakšne 'časovne kapsule', saj so pogosto ohranjene v skoraj nedotaknjenem stanju zaradi pomanjkanja kisika in zaščite pred človeškim poseganjem. Z raziskovanjem teh najdišč lahko arheologi pridobijo dragocene podatke o antični ladjedelništvu, pomorskih poteh, gospodarskih povezavah med rimskimi provincami ter vsakdanjem življenju in prehranjevalnih navadah ljudi tistega časa.
Mazara del Vallo je mesto na zahodni obali Sicilije, ki ima zaradi svoje strateške lege v Sredozemlju bogato in večplastno zgodovino. Ustanovili so ga Feničani kot trgovsko postojanko, kasneje pa so ga zaznamovali Grki, Rimljani, Arabci in Normani. Mesto je bilo skozi stoletja pomembno središče za pomorsko trgovino in ribištvo, zaradi česar je območje okoli njega izjemno bogato z arheološkimi ostanki, ki pričajo o intenzivnem pomorskem prometu v antiki.
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