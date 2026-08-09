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Ob obali Sicilije odkrili razbitino ladje s stotinami amfor

Mazara del Vallo, 09. 08. 2026 13.10 pred enim dnevom 1 min branja 5

Avtor:
STA N.L.
Amfore na ladji

Italijanski potapljači so ob obali Sicilije odkrili razbitino rimske ladje, natovorjene s stotinami dobro ohranjenih amfor, ki so verjetno služile za prevoz vina. Razbitino, ki je stara vsaj 2100 let, je italijanski minister za kulturo Alessandro Giuli označil za "eno najpomembnejših nedavnih odkritij v podvodni arheologiji".

Razbitino ladje so našli pet kilometrov od obale mesta Mazara del Vallo na zahodu Sicilije.

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Potapljači iz enote za varovanje kulturne dediščine policije v Palermu so v soboto sporočili, da so ladjo, za katero ocenjujejo, da izvira iz obdobja med 2. in 1. stoletjem pred našim štetjem, locirali na globini približno 46 metrov, potem ko so prejeli namig ribičev.

Potapljača Giacomo De Mola in Igor Bisulli sta opisala, kako sta odkrila razbitino. "Vidljivost ni bila najboljša ... Približal sem se. In srce mi je zastalo. Pod menoj je bilo ogromno polje amfor," je De Mola zapisal v objavi na Instagramu, ki ji je priložil videoposnetek odkritja.

Razlagalnik

Amfore so bile dvoročne keramične posode z ozkim vratom, ki so jih v antični Grčiji in Rimu množično uporabljali za shranjevanje in prevoz različnih tekočin ter živil, najpogosteje vina, oljčnega olja, žitaric ali ribjih omak. Zaradi svoje oblike, ki je omogočala enostavno zlaganje v ladijska skladišča, so bile nepogrešljiv del mediteranske trgovine, njihova standardizirana oblika pa danes arheologom pomaga pri datiranju najdb in razumevanju trgovskih poti v antiki.

Podvodna arheologija omogoča vpogled v zgodovino, ki je na kopnem pogosto uničena ali nedostopna. Razbitine ladij delujejo kot nekakšne 'časovne kapsule', saj so pogosto ohranjene v skoraj nedotaknjenem stanju zaradi pomanjkanja kisika in zaščite pred človeškim poseganjem. Z raziskovanjem teh najdišč lahko arheologi pridobijo dragocene podatke o antični ladjedelništvu, pomorskih poteh, gospodarskih povezavah med rimskimi provincami ter vsakdanjem življenju in prehranjevalnih navadah ljudi tistega časa.

Mazara del Vallo je mesto na zahodni obali Sicilije, ki ima zaradi svoje strateške lege v Sredozemlju bogato in večplastno zgodovino. Ustanovili so ga Feničani kot trgovsko postojanko, kasneje pa so ga zaznamovali Grki, Rimljani, Arabci in Normani. Mesto je bilo skozi stoletja pomembno središče za pomorsko trgovino in ribištvo, zaradi česar je območje okoli njega izjemno bogato z arheološkimi ostanki, ki pričajo o intenzivnem pomorskem prometu v antiki.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
Sicilija rimska ladja arheologija amfore
24ur.com Ob obali Italije odkrili 2000 let staro rimsko ladjo, naloženo z amforami
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KOMENTARJI5

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flojdi
09. 08. 2026 16.16
.hudo lep obcutek mora bit ob najdbi starih stvari
Odgovori
+2
2 0
filip007
09. 08. 2026 15.22
Kis dober za na solatko, to je pa to.
Odgovori
+0
1 1
Juzles Iters
09. 08. 2026 15.04
So nove pred deset, dvajset leti namočili, da dobijo patino starine in odlično ceno za prodajo. Tam, kjer je patina oziroma alge odstranjene, izgledajo kot nove. Tale obala Sicilije je bila do zadnjega m² že gotovo stokrat pretauhana, zato je vse skupaj že malo smešno, ko poročajo o "veliki najdbi" na teh nekaj metrih globine, a ne rečem, da to ni dobro za biznis.
Odgovori
-1
2 3
Rock8
09. 08. 2026 14.00
Škoda vina ,amfor ne,kaj čš sto staro glino
Odgovori
+1
3 2
asdfghjklč
09. 08. 2026 13.26
Zaradi rimskega imperija, je po italijanskih rekah in obalah italije ogromno zaklada, ki ga bodo še z desetletji in stoletji odkrivali.
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+4
5 1
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