Ob obali že tri tedne leži potopljen gliser, lastnik se zanj ne zmeni

Pred tednim dni je o dogodku ob severni obali Marjana, na zunanjem privezu malega pristanišča Špinut in le 30 metrov pred plažo Prva voda, najprej poročala Slobodna Damlacija . Kot so zapisali, je osemmetrski gliser potonil že pred desetimi dnevi, nihče od pristojnih pa se od takrat še ni zganil, čeprav je obstajala nevarnost, da bi v morje iz 280-litrske posode izteklo gorivo ali pa kislina iz akumulatorja.

Omenjeni časnik piše, da gre za gliser vrste "antares" Merry Fischer 800, za katerega je treba odšteti 70.000 evrov, po njihovih neuradnih informacijah pa je ta star le nekaj let, zato je nenavadno, da se taka vrednost preprosto pušča na dnu morja, dodajajo.

Obrnili so se na luško kapetanijo Split, kjer so odgovorili, da skušajo stopiti v stik z lastnikom, ob tem pa so zagotovili, da so si ogledali kraj nesreče in opravili razgovore s pričami, po njihovih navedbah pa potopljen gliser ne predstavlja nevarnosti ne za varno plovbo ne za onesnaženje morja.