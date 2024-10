Evropska mesta v podporo Palestincem, v Rimu spopad protestnikov s policijo

Protestniki so se zbrali na trgu Ostiense, območje, ki so ga varovale okrepljene policijske enote, pa je preletaval helikopter. Propalestinski aktivisti so se na spletu pritoževali, da je policija poskušala protestnikom preprečiti udeležbo na shodu.

V italijanski prestolnici se je na shodu, ki je uradno sicer prepovedan, danes zbralo približno 5000 ljudi. Ob poostrenih varnostnih ukrepih je policija legitimirala približno 1600 ljudi, 19 so jih pridržali, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa. Pri tem je prišlo do izgredov.

V Londonu se je na tisoče protestnikov udeležilo pohoda skozi središče prestolnice, na katerem so pozivali k prekinitvi ognja v Gazi in Libanonu. Propalestinski podporniki iz vse države so začeli pohod proti Downing Streetu z zahtevo po koncu izraelskih napadov na Gazo, v katerih je bilo ubitih skoraj 42.000 ljudi.

Nekateri so mahali z libanonskimi in iranskimi zastavami ter nosili transparente z napisi "ne podpiramo genocida" in "sionizem je rasizem", mnogi pa so vzklikali "svobodna Palestina", poroča francoska tiskovna agencija AFP. V središču Londona se je zbrala skupina protestnikov, ki so nosili izraelske zastave.

V Berlin so oblasti za zagotavljanje varnosti na shodih, ki so ob obletnici napada Hamasa na Izrael in vojne v Gazi napovedani za ves konec tedna, napotile skoraj 500 policistov, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Propalestinski protesti so v Berlinu že v petek zvečer potekali na trgu Alexanderplatz. Posredovala je policija, ki je zaradi protiizraelskih izjav in dejanj pridržala deset ljudi, med drugim moškega, ki je na shodu "Bdenje za Gazo" raztrgal papirnate zastave Izraela. Po navedbah policije so na shodu udeleženci vzklikali protiizraelska gesla in gesla, ki so blatila Izrael, poroča dpa.

Pred Humboldtovo univerzo v osrednjem berlinskem okrožju Mitte pa se je danes popoldne zbrala množica na proizraelskem shodu. Nekateri udeleženci so mahali z izraelskimi zastavami, velik transparent pa je obsojal antisemitizem, poroča dpa.