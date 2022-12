Po potresu v Petrinji vlada obnovila le šest hiš, prebivalci protestirajo

Nekaj sto prebivalcev Petrinje je, medtem ko mineva drugo leto od rušilnega potresa v osrednji Hrvaški, protestiralo zaradi prepočasne popotresne obnove. Vlada je v dveh letih obnovila šest hiš. Nad počasno obnovo je nezadovoljstvo izrazil tudi hrvaški premier Andrej Plenković, ki pa ob obletnici potresa ni obiskal prizadetih območij.

Protest "zahvale za neukrepanje" v Petrinji je organiziralo gibanje Petrinjska pomlad. "Cilj je, da pokažemo celotni državi in tistim, ki izvajajo obnovo, da nismo zadovoljni z njenim potekom oziroma da preusmerimo pozornost na to, da obnove še vedno ni," je za hrvaški časnik Večernji list povedala članica gibanja Ivana Palaić. Opozorila je, da je država obnovila manj kot deset hiš in ni zgradila niti ene stanovanjske zgradbe.

"Država ne dela absolutno nič, da bi obnovila središče Petrinje. Petrinjci so nezadovoljni, Petrinjci menijo, da zaslužijo več, Petrinjci želijo normalno življenje," je še dejala. Prebivalka Petrinje Nadija Sijamhodžić je za Večernji list poudarila, da se v Petrinji ne živi, ampak preživlja. "Malo v pločevinkah, malo v porušenih hišah, ampak iz upora ostajamo tu, da pokažemo, da je Banija bila in bo, on pa naj svojo Banovino obdrži zase," je še dejala in novinarju pokazala transparent s fotografijo Plenkovića.

"Mesto je izginilo pred dvema letoma. O mestu, ki je včasih bilo še vedno ni sledi," je dodala druga protestnica po poročanju index.hr. Meni, da bi se premier Andrej Plenković in ministri morali pojaviti v Petrinji ob obletnici potresa. "Če pravijo, da delajo na obnovi, potem se nimajo česa sramovati," je dodala.

