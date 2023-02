Ob obletnici ruskega napada na Ukrajino Združeni narodi z novo resolucijo

Razprava v Generalni skupščini ZN bo potekala v sredo in četrtek, ko bo glasovanje o resoluciji. V petek bo na isto temo zasedal Varnostni svet ZN, ki pa odločitve ne more sprejeti, ker ima Rusija pravico do veta in je v tesnem zavezništvu z drugo stalno članico s pravico do veta, Kitajsko.

Varnostni svet ZN bo sicer na zahtevo Rusije v sredo razpravljal o plinovodu Severni tok. Zaradi Rusije se resolucije o invaziji na Ukrajino sprejemajo v 193-članski Generalni skupščini ZN, kjer so bile vse dosedanje sprejete z večinsko podporo držav. Predlagatelji – EU in druge države – želijo za tokratno resolucijo največjo podporo doslej in zato se bolj kot obsodba agresorja poudarja zahteva za pravičen in trajen mir.