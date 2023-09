Ob obletnici smrti Mahse Amini za kratek čas pridržali njenega očeta

Iranska revolucionarna garda je danes pridržala očeta Mahse Amini, ki je v policijskem pridržanju umrla točno pred letom dni, njena smrt pa je zanetila protivladne proteste. Po navedbah organizacije za človekove pravice Hengaw so Amjada Aminija aretirali danes zjutraj, a so ga medtem že izpustili na prostost.

Iranske oblasti pridržanja sicer niso potrdile, iranski državni mediji pa so novico o pridržanju označili za lažno.

Da so Aminija izpustili na prostost, je na družbenem omrežju X sporočila tudi organizacija Kurdistan Human Rights Network s sedežem v Parizu.

Sankcije proti Iranu uvedle tudi ZDA

Medtem pa so ZDA uvedle sankcije proti visokim regionalnim predstavnikom policije in islamske revolucionarne garde. Sankcije so uvedle tudi proti vodji organizacije iranskih zaporov Gholamaliju Mohammadiju, ki ga ameriško finančno ministrstvo obtožuje kršenja človekovih pravic, vključno z mučenjem in posilstvi. Na seznam sankcioniranih so ZDA uvrstile državno televizijo Press TV in tiskovni agenciji Tasnim in Fars, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Evropska unija je nove sankcije proti štirim predstavnikom Irana in šestim iranskim institucijam uvedla v petek.

Velika Britanija pa je v koordinaciji s Kanado in Avstralijo v petek uvedla sankcije proti iranskemu ministru za kulturo Mohamadu Mehdiju Esmailiju, njegovemu namestniku Mohamadu Hashemiju, teheranskemu županu Alirezi Zakaniju in tiskovnemu predstavniku iranske policije Saedu Montazerju al Mahdiju.

Tiskovni predstavnik iranskega zunanjega ministrstva Naser Kanani je v petek zvečer nove sankcije označil za nezakonite in nediplomatske. Kot je dejal, je tovrstno izkazovanje podpore protivladnim protestom "absurdno in hipokritično," evropske diplomate pa je pozval, naj prenehajo z nekonstruktivnimi dejanji, ki ne služijo njihovim interesom.