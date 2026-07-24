Ob Pašmanu opazili eno najbolj ogroženih živalskih vrst

Inštitut Blue World (op. p. Modri svet) je konec tedna prejel obvestilo, da so na vzhodni strani otoka Pašman opazili eno najbolj ogroženih živalskih vrst – sredozemsko medvedico. Net.hr navaja, da jim je oseba sporočila, da je to redko vrsto tjulnja, ki je bila po njeni oceni velika okoli dva metra, opazila v jutranjih urah. "Da bi zbrali več informacij in potrdili, ali gre res za sredozemsko medvedico, prosimo vse, ki so jo v teh dneh opazili na tem območju, da nam to sporočijo na info@blue-world.org. Še posebej bomo hvaležni za fotografije ali videoposnetke, ki lahko pomagajo pri identifikaciji vrste. Zahvaljujemo se vsem, ki nam pomagajo spremljati in varovati to redko vrsto," so ob tem zapisali na inštitutu.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

In uporabniki družbenih omrežij so jim kmalu poslali več informacij. Eden je tako žival opazil 16. in 18. julija zjutraj v bližini Tkona. Spet drugi je objavil fotografijo medvedice, ki uživa v soncu na plaži. Nekateri so medtem pozvali inštitut in druge, naj ne razkrivajo lokacije živali, saj bi ji lahko s tem škodovali. Sredozemska medvedica je torej ena najbolj ogroženih vrst sesalcev na svetu. Od leta 2015 je uvrščena na rdeči seznam Svetovne zveze za varstvo narave.