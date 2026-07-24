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Ob Pašmanu opazili eno najbolj ogroženih živalskih vrst

Pašman, 24. 07. 2026 07.47 pred 1 uro 2 min branja 1

Avtor:
M.P.
Sredozemska medvedica

Minuli konec tedna naj bi na vzhodni strani otoka Pašman opazili sredozemsko medvedico. To redko in strogo zaščiteno vrsto tjulnja so na tem območju opazili že v preteklosti. Inštitut Blue World je na družbenem omrežju objavil javni poziv vsem, ki so žival opazili, saj želijo zbrati več informacij. V komentarjih se je nato oglasilo več oseb, ki so jo opazili, prilepili pa so tudi fotografije.

Inštitut Blue World (op. p. Modri svet) je konec tedna prejel obvestilo, da so na vzhodni strani otoka Pašman opazili eno najbolj ogroženih živalskih vrst – sredozemsko medvedico. Net.hr navaja, da jim je oseba sporočila, da je to redko vrsto tjulnja, ki je bila po njeni oceni velika okoli dva metra, opazila v jutranjih urah.

"Da bi zbrali več informacij in potrdili, ali gre res za sredozemsko medvedico, prosimo vse, ki so jo v teh dneh opazili na tem območju, da nam to sporočijo na info@blue-world.org. Še posebej bomo hvaležni za fotografije ali videoposnetke, ki lahko pomagajo pri identifikaciji vrste. Zahvaljujemo se vsem, ki nam pomagajo spremljati in varovati to redko vrsto," so ob tem zapisali na inštitutu.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

In uporabniki družbenih omrežij so jim kmalu poslali več informacij. Eden je tako žival opazil 16. in 18. julija zjutraj v bližini Tkona. Spet drugi je objavil fotografijo medvedice, ki uživa v soncu na plaži.

Nekateri so medtem pozvali inštitut in druge, naj ne razkrivajo lokacije živali, saj bi ji lahko s tem škodovali.

Sredozemska medvedica je torej ena najbolj ogroženih vrst sesalcev na svetu. Od leta 2015 je uvrščena na rdeči seznam Svetovne zveze za varstvo narave.

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V preteklosti je živela ob obali Črnega morja, po vsem Sredozemlju, na atlantskih otokih Madeira, Azori in Zelenortski otoki. Ob severozahodni obali Afrike je vrsta živela od Maroka na severu pa do današnjega Senegala in Gambije na jugu.

Po 200 letih intenzivnega lova te živali so populacije v Črnem morju, pa tudi v Sredozemlju, skoraj povsem izginile.

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KOMENTARJI1

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Okoliletajo?a
24. 07. 2026 09.39
zdaj, ko je znano kje cca se nahaja, jo bodo vsi iskali, da bi se z njo slikali...
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