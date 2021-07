Ob mestni plaži na hrvaški Reki plaval morski pes

Ob eni znanih mestnih plaž na hrvaški Reki so kopalci danes zagledali morskega psa, dolgega približno meter in pol. Menijo, da gre za modrega morskega psa (prionace glauca), ki praviloma ne napada ljudi, danes poročajo hrvaški mediji. Objavili so tudi fotografijo morskega psa, ki je nekaj časa plaval pri stenah ob obali.

Morskega psa so posneli ob plaži Ružićevo na Reki, poroča Novi list na svoji spletni strani. Na objavljeni fotografiji, ki jo je posnela obiskovalka plaže, je videti manjšega morskega psa, ki plava le nekaj metrov od obale. Ženska, ki je posredovala fotografijo, je dejala, da se nihče izmed kopalcev ni ustrašil.

Modri morski pes je ena izmed 29 vrst morskih psov, ki živijo v Jadranu. Lahko doseže velikost do štirih metrov, povprečno pa tehta okoli 50 kilogramov. Je plenilec, ki se najpogosteje hrani z ribami, a tudi s trupli poginulih živali. Napadi na ljudi so zelo redki, človeka bi lahko napadel le, če bi začutil kri, je še objavil reški časnik.