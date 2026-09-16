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Na ruskem dronu našli tudi bojno glavo z detonatorjem

Varšava, 16. 09. 2026 14.30 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
N.L. STA
Oborožen ruski dron ob poljski obali

V Baltskem morju ob severni obali Poljske so v ponedeljek našli ruski dron Gerbera-2, opremljen z eksplozivom, je sporočil poljski tožilec, pristojen za vojaške zadeve, Bartosz Okoniewski. Pojasnil je, da so brezpilotnik zavarovali in da je vseboval bojno konico in detonator, poročajo tuje tiskovne agencije.

Okoniewski je na novinarski konferenci povedal, da so dron, potem ko so ga v ponedeljek našli, "zavarovali in ugotovili, da je oborožen". "Vseboval je bojno glavo z detonatorjem," je dodal brez navajanja drugih podrobnosti.

Po poročanju nemške tiskovne agencije dpa je specialnim enotam vojske že na plaži uspelo ločiti eksplozivno glavo od brezpilotnika in jo deaktivirati.

Dron bo sedaj vojska podrobneje pregledala, da bi ugotovila, od kod je prišel in kakšen je bil njegov cilj, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Oborožen ruski dron ob poljski obali
Oborožen ruski dron ob poljski obali
FOTO: Profimedia

So ga Rusi izgubili?

Poljski obrambni minister Wladyslaw Kosiniak-Kamysz je v ponedeljek sporočil, da so iz morja blizu vasi Rusinowo na severozahodu Poljske potegnili brezpilotnik. Dejal je, da ga je verjetno izgubila Rusija med vojaškimi vajami na Baltskem morju. Po njegovih besedah pa skupaj z Litvo preiskujejo tudi možnost, da je morda letel preko Litve.

Preiskavo incidenta je prevzel vojaški oddelek tožilstva v Szczecinu. Okoniewski je povedal, da preiskujejo sum kaznivega dejanja "povzročitve incidenta, ki ogroža življenje ali zdravje številnih ljudi ter premoženje velike vrednosti".

Od začetka ruske invazije na Ukrajino leta 2022 so iz Poljske, članice Nata in EU, ki meji na Ukrajino in rusko eksklavo Kaliningrad, že večkrat poročali o vdoru dronov.

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