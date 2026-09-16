Na ruskem dronu našli tudi bojno glavo z detonatorjem

Okoniewski je na novinarski konferenci povedal, da so dron, potem ko so ga v ponedeljek našli, "zavarovali in ugotovili, da je oborožen". "Vseboval je bojno glavo z detonatorjem," je dodal brez navajanja drugih podrobnosti.

Po poročanju nemške tiskovne agencije dpa je specialnim enotam vojske že na plaži uspelo ločiti eksplozivno glavo od brezpilotnika in jo deaktivirati.

Dron bo sedaj vojska podrobneje pregledala, da bi ugotovila, od kod je prišel in kakšen je bil njegov cilj, poroča francoska tiskovna agencija AFP.