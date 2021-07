Ob prazničnem koncu tedna v ZDA 400 streljanj, najmanj 150 mrtvih

Američani so 4. julija praznovali dan neodvisnosti, a praznični vikend so poleg ognjemeta in zabav zaznamovala tudi streljanja. Po vsej državi se je zgodilo več kot 400 streljanj, v katerih je umrlo najmanj 150 ljudi.

V predmestju Atlante je bil v soboto v podeželskem klubu umorjen profesionalni igralec golfa Gene Siller, policija osumljenca še vedno išče. 41-letnik je zaradi strela v glavo poškodbam podlegel na kraju, zaradi strelov sta umrli še dve drugi osebi. Do streljanja je prišlo tudi v Fort Worthu v Teksasu, kjer je bilo v prepiru med skupino moških pred avtopralnico ranjenih osem ljudi. Eden od moških, ki je med prepirom odšel, se je vrnil s pištolo in začel streljati. Več ljudi je zgrabilo svoje orožje in začelo streljati nazaj. Večina žrtev, ki so sicer v stabilnem stanju, naj bi bila nedolžnih opazovalcev, je dejala policija.

icon-expand Streljanje v Forth Worthu FOTO: AP

V Norfolku v Virginiji so v petek popoldne ustrelili štiri otroke, med njimi 6-letno deklico, ki je bila po prvih informacijah v življenjski nevarnosti, a je zdaj po navedbah norfolške policije v stabilnem stanju. Med žrtvami so bili tudi 14-letni fant ter 16-letno dekle in fant. Policisti so v zvezi z incidentom aretirali 15-letnega dečka. V Toledu, v zvezni državi Ohio, je bilo v nedeljo na zabavi z več sto udeleženci ranjenih 12 oseb. Čeprav so ga s helikopterjem odpeljali na zdravljenje, je na poti umrl 17-letnik, je dejal šef tamkajšnje policije George Kral. Še dve žrtvi, 51-letnik in 19-letnik, sta v kritičnem stanju, preostalih devet ranjenih, starih med 11 in 19 let, pa je v stabilnem stanju. V Cincinnatiju v Ohiu sta bili med praznovanjem umorjeni dve osebi moškega spola, stari 16 in 19 let, še trije so bili ranjeni. Mladeniča sta se najprej sporekla, nato pa spor skušala rešiti še z orožjem, pri tem sta ranila še ostale prisotne. Ranjeni so bili 15-letnik ter 16- in 17-letnica, ki je v kritičnem stanju.

icon-expand FOTO: AP icon-chevron-left icon-chevron-right

Število incidentov v New Yorku se je povečalo za skoraj 40 odstotkov V New Yorku, kjer se je obseg nasilja z orožjem povečal na raven, ki je niso videli že več let, je od petka do nedelje v 21 streljanjih umrlo 26 oseb. To je sicer manj kot lansko leto, ko je v 25 streljanjih umrlo 30 ljudi, so sporočili z newyorške policije. 4. julija letos se je v mestu zgodilo 12 strelskih incidentov, 13 oseb je umrlo. To je več kot lani, ko je bilo osem streljanj in osem žrtev. Če letošnje število incidentov nasilja z orožjem v New Yorku primerjamo z enakim obdobjem v letu 2020, ugotovimo, da se je povečalo za skoraj 40 odstotkov. Letos se je zgodilo že 767 streljanj, umrlo pa je 885 oseb.

Podatke o številu incidentov s streljanjem in žrtev za to 72-urno obdobje na nacionalni ravni sicer še vedno zbirajo in bodo dodatno posodobljeni.

V Chicagu je bilo, potem ko je vodja policije David Brown izrazil skrb zaradi "najzahtevnejšega vikenda v letu", med petkom in ponedeljkom ustreljenih 83 ljudi, 14 jih je umrlo, kažejo prvi podatki policijske uprave Chicago. Med poškodovanimi sta bili tudi 5-letna deklica, ki je bila ranjena v nedeljo popoldne, in 6-letna deklica, ki so jo ustrelili v ponedeljek zgodaj zjutraj. Eden od 14 ubitih ljudi je bil pripadnik Nacionalne garde illinojske vojske. Medtem ko so policisti v Chicagu skušali obvladovati množico več tisoč ljudi, okoli 60 so jih tudi aretirali, sta bila ustreljena dva policista, oba naj bi preživela, poroča CNN. Za razliko od drugih ameriških mest, ki opažajo porast kriminala, je število umorov v Chicagu v primerjavi z lanskim letom nižje za 2 odstotka. Število žrtev je kljub temu za 14 odstotkov višje. Razlog za padec naj bi bil junij, saj je število umorov v tem mesecu v primerjavi z istim obdobjem lani padlo za 20 odstotkov (78 namesto 98), število streljanj za 13 odstotkov (363 v primerjavi s 416) število žrtev pa za 8 odstotkov (499 namesto 540).