Ob praznovanju rojstnega dne kraljice Elizabete letos le manjša proslava

Letos je dvor zaprosil javnost, naj se v okolici dogajanja ne zadržuje, saj se je kratka slovesnost odvila znotraj ozemlja gradu Windsor. Vojaki so se morali priučiti novega ceremonialnega postopka, da so si med seboj tako zagotovili predpisano dvometrsko razdaljo. Podpolkovnik Guy Stone, vodja slovesnih prireditev, ki je vodil tudi načrtovanje enkratnega dogodka, je za Sky News povedal: "Ni tisoč vojakov in ni sto konj, ampak je veliko manjše. Je skromno, je diskretno, primerno in vključuje socialno distanco. To je priložnost, da obeležimo kraljičin rojstni dan in hkrati priložnost, da se zahvalimo za njeno vodenje v tem resnično težkem obdobju.''