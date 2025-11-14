Svetli način
Tujina

Ruski humanoidni robot padel na predstavitvi v Moskvi

Moskva, 14. 11. 2025 08.31 | Posodobljeno pred 1 uro

Avtor
V.L.
Prvi ruski humanoidni robot Aidol je doživel neroden začetek predstavitve v Moskvi, ko se je med prihodom na oder nepričakovano zrušil. Posnetek incidenta se je hitro razširil po spletu.

Le nekaj sekund po tem, ko so ga predstavili občinstvu in je stopil na oder, se je robot zrušil, posnetek nesreče pa se je hitro razširil po družbenih omrežjih, poroča Euronews.

Na posnetku je videti, kako osebje steče proti padlemu robotu in ga poskuša čim hitreje skriti pred pogledi novinarjev in obiskovalcev, pri čemer okoli njega postavijo črne zavese.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Kaj je šlo narobe?

Izvršni direktor podjetja Vladimir Vitukhin je incident komentiral za ruski medij RBK. Poudaril je, da so robota pred dogodkom testirali v različnih pogojih, zato ga je padec presenetil. Kot možne razloge je navedel premalo svetlobe na odru, ki bi lahko zmotila senzorje, ali tehnično okvaro, zaradi katere Aidol ni pravilno reagiral.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
moskva humanoidni robot aidol AIDOL Rusija Moskva tehnična okvara robotika
KOMENTARJI (16)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
DEBELA OLIVA
14. 11. 2025 09.41
Tako bo padla tudi Rusija, če ne danes pa čez 10 let
ODGOVORI
0 0
NeXadileC
14. 11. 2025 09.39
Bil je malo slabčken...
ODGOVORI
0 0
300 let do specialista
14. 11. 2025 09.39
+1
To smo brali 3 dni nazaj?? Aja... ni jih več iz paštet in zraka😄
ODGOVORI
1 0
NeXadileC
14. 11. 2025 09.38
+1
Vodka?
ODGOVORI
1 0
Lark
14. 11. 2025 09.30
+2
Pokažite še Kitajsko robotsko olimpijado... tam je šele smeha
ODGOVORI
2 0
mamma mia
14. 11. 2025 09.27
+0
Ta se je stresel kot Putko.Muzika pa le Ameriška.Mogoče pa mu je od tega postalo slabo?
ODGOVORI
1 1
natas999
14. 11. 2025 09.26
+1
ne čudi da ni spet Janša kriv
ODGOVORI
1 0
gongash
14. 11. 2025 09.23
+2
Preveč vodke
ODGOVORI
2 0
MasteRbee
14. 11. 2025 09.14
-1
Robotiko očitno nimajo na nivoju. Imajo pa žive robote, ki osvajajo ukrajinsko ozemlje. Tu Zahodu berejo lekcijo.
ODGOVORI
2 3
galop
14. 11. 2025 09.13
+3
Najbrž je kriv mikročip iz pralnega stroja
ODGOVORI
3 0
vlahov
14. 11. 2025 09.04
+0
Čas je da se Ukrajinski roboti predajo.
ODGOVORI
1 1
sinjebradec
14. 11. 2025 09.04
+5
kriva je vodka!
ODGOVORI
5 0
progresivnidaveknastanovanja
14. 11. 2025 09.08
+1
dobra :))))
ODGOVORI
1 0
Teleport
14. 11. 2025 08.54
+2
Ponavljate se
ODGOVORI
3 1
