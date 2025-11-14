Ruski humanoidni robot padel na predstavitvi v Moskvi

- FOTO: Profimedia
Le nekaj sekund po tem, ko so ga predstavili občinstvu in je stopil na oder, se je robot zrušil, posnetek nesreče pa se je hitro razširil po družbenih omrežjih, poroča Euronews.
Na posnetku je videti, kako osebje steče proti padlemu robotu in ga poskuša čim hitreje skriti pred pogledi novinarjev in obiskovalcev, pri čemer okoli njega postavijo črne zavese.
Kaj je šlo narobe?
Izvršni direktor podjetja Vladimir Vitukhin je incident komentiral za ruski medij RBK. Poudaril je, da so robota pred dogodkom testirali v različnih pogojih, zato ga je padec presenetil. Kot možne razloge je navedel premalo svetlobe na odru, ki bi lahko zmotila senzorje, ali tehnično okvaro, zaradi katere Aidol ni pravilno reagiral.
