Ob preiskavi plinovodov vse bolj glasna namigovanja o sabotaži

"Sklepamo lahko, da je prišlo do detonacij na Severnem toku 1 in 2 v švedski izključni gospodarski coni, kar je povzročilo veliko škodo na plinovodih," je v izjavi povedal državni tožilec Mats Ljungqvist in dodal, da je preiskava kraja okrepila sume sabotaže.

Da gre pri puščanju za sabotažo, so vse bolj prepričani tudi nemški kriminalisti, poroča nemški Spiegel. Verjamejo, da so bili vanjo morda vključeni tudi nekateri nemški državniki. Točnih imen pri tem niso navedli, so pa medijem v pismu še zapisali, da so v ozadju eksplozij "zahtevna izvedba in natančna priprava, zato se zdi ukrepanje državnih akterjev zelo verjetno". Ob tem so opozorili, da bi se lahko puščanja še ponovila ne le na plinovodih Severni tok, ampak tudi na terminalih za dobavo utekočinjenega plina LNG.

Prepričani, da je kriva Moskva

Na plinovodih Severni tok 1 in 2 so prejšnji teden potrdili štiri puščanja. Do dveh uhajanj je prišlo v švedskih, do dveh pa v danskih vodah. Švedske in danske oblasti so ugotovile, da so puščanja povzročila najmanj dve podvodni eksploziji, enakovredni detonaciji več sto kilogramov eksploziva.

Več držav, med njimi tudi Švedska in Danska, je prepričanih, da je šlo pri poškodovanju plinovoda za namerno dejanje, pri čemer so nekateri prst uperili proti Moskvi.

Plinovoda povezujeta Rusijo in Nemčijo pod Baltskim morjem. Rusija je dobavo plina po Severnem toku 1 v minulih mesecih najprej zmanjšala, nato pa konec avgusta popolnoma ustavila. Dobava po Severnem toku 2 nikoli ni stekla, saj je Nemčija tik pred rusko invazijo na Ukrajino februarja letos projekt ustavila.

Zaradi nadaljevanja preiskave suma sabotaže na plinovodih je švedska obalna straža v ponedeljek zaprla pet navtičnih milj oziroma približno devet kilometrov voda okoli poškodovanih plinovodov. Danes pa je švedsko tožilstvo sporočilo, da so omejitve že odpravili.