Ob prijavi skupinskega posilstva 13-letnico zlorabil še policist

Preiskava domnevnega posilstva na policijski postaji v okrožju Lalitpur v indijski zvezni državi Uttar Pradeš še poteka. Po aretaciji je obtoženi policist novinarjem povedal, da je nedolžen in pozval k neodvisni preiskavi. Vsem policistom, ki so bili v času posilstva na postaji, je vodstvo izreklo opomine, zoper njih pa bodo ukrepali, če bodo spoznani za krive kakršnega koli kaznivega dejanja.

13-letno Indijko so najprej ugrabili in posilili štirje moški, nato pa jo je zlorabil še policist (slika je simbolna).

Žrtev skupinskega posilstva

Oče 13-letne deklice je pojasnil, da so štirje moški pred mesecem dni ugrabili njegovo hčerko in jo odpeljali v sosednjo zvezno državo, kjer so jo štiri dni spolno zlorabljali. Kasneje so jo pripeljali nazaj v domačo vas in pobegnili.

Dekle se je naslednji dan s svojo teto odpravila na lokalno policijsko postajo, da bi prijavila skupinsko posilstvo. Policist, ki jo je sprejel, jo je, namesto da bi ji pomagal, posilil. Policista, ki je bil na begu, so prijeli v sredo.

Policija je sporočila, da je štiri moške že aretirala, v zvezi s primerom pa so prijeli tudi neimenovano žensko. Dekle pripada najnižji indijski kasti dalitov, poroča CNN. Po podatkih oblasti v Indiji živi okoli 201 milijon predstavnikov te manjšine. V družbi so pogosto deležni diskriminacije in so tarča spolnih napadov in drugih oblik nasilja. Avgusta lani so bili štirje moški, vključno s hindujskim duhovnikom, obtoženi posilstva in umora 9-letne deklice, ki je pripadala tej kasti.

Primer 13-letnice je zadnji v seriji odmevnih zločinov nad ženskami in manjšinskimi skupinami po vsej Indiji. Po zadnjih podatkih indijskega Nacionalnega urada za evidenco kriminalitete je bilo leta 2020 prijavljenih več kot 28.000 primerov domnevnih spolnih napadov na mladoletnike. A aktivisti menijo, da je resnična številka veliko višja, saj žrtve posilstva pogosto ne prijavijo.

Indijski 2000 let star kastni sistem kategorizira hindujce ob rojstvu, določa njihov status v družbi, katera dela lahko opravljajo in s kom se lahko poročijo. Uradno je bil ukinjen leta 1950, vendar se je družbena hierarhija v večini delov države ohranila.