Ob prijavi statusa za bivanje po brexitu od 101-letnika zahtevali potrditev staršev

Evropski državljani, ki živijo na Otoku in želijo tam nemoteno bivati in delati tudi po tem, ko bo Združeno kraljestvo dokončno zapustilo Evropsko unijo, morajo do konca leta zaprositi za tako imenovani prednastanitveni (pre-settled) oziroma nastanitveni (settled) status. Postopek je avtomatiziran in poteka prek posebne aplikacije, posamezniki pa morajo ob tem podati določena dokazila.

“Takoj sem opazil, da je nekaj narobe, saj ko sem skeniral njegov potni list, je njegove biometrične podatke vneslo kot 2019 in ne 1919. Nato pa je sistem preskočil funkcijo prepoznavanja obraza, kar naredi pri mlajših od 12 let,” je dejal Dimitri Scarlato, prostovoljec, ki je gospodu pomagal urediti prijavo statusa. Namesto prepoznave obraza je sistem vprašal za podatke o prebivališču Palmierovih staršev. “Bil sem presenečen. Poklical sem na notranje ministrstvo in moral sem opraviti dva klica, trajalo pa je pol ure, da so razumeli, da je napaka v aplikaciji in ne na naši strani,” je dejal Scarlato.

Ko so na notranjem ministrstvu končno priznali svojo napako, so Palmierove podatke vnesli ročno. Šele nato je lahko stoletnik nadaljeval s svojo prijavo. Pri tem pa je moral priložiti dokaze, da v Združenem kraljestvu živi najmanj pet let, čeprav tam živi že 54 let in ima urejeno številko zdravstvenega zavarovanja in je ves čas plačeval davke.

Italijan je v Londonu delal v restavraciji vse do svojega 94. leta. Že 75 let je poročen s svojo 92-letno ženo Lucio, s katero sta vzgojila štiri otroke, imata pa že osem vnukov in 11 pravnukov. Njegov sin Assuntino je zato ob tej zmešnjavi glede statusa dejal: “To je neke vrste ponižanje. Toliko let živimo tukaj in potem se naenkrat zgodi nekaj takšnega. Ne skrbi me zanj, saj ima nas, vendar pa je to zelo nepošteno do starejših.”