Ob računu pustil velikodušno napitnino, a natakarju 500 evrov ni bilo dovolj

"Prijatelj je mislil, da je velikodušen, ko je osebju v restavraciji pustil 500 evrov. A natakar mu je dejal, da je bila napitnina premajhna ter da bi se moral še malo potruditi, da bi se znesek približal 1000 evrom. To naj bi bilo namreč skladno z navado, da napitnina znaša okoli 20 odstotkov celotnega zneska na računu," je po poročanju lokalnega medija Nice Matin dejal prijatelj italijanskega turista.

Primer "prenizke" napitnine prihaja s francoske riviere, kjer so standardi počitnikovanja zagotovo prestižni. A marsikomu bi se ob misli, da je 500-evrska napitnina prenizka, zaletelo v grlu. No, s takšnim očitkom se je moral soočiti premožnejši italijanski gost ob obisku prestižne restavracije v Saint-Tropezu.

Ob tem pa naj bi zaposleni v najdražjih lokalih na Azurni obali začeli sestavljati celo sezname stalnih strank in njihovih napitnin, saj "skope stranke", kot pravijo, niso zaželene. Vodje tovrstnih restavracij vztrajajo pri določenem minimalnem znesku, ki naj bi ga gost porabil pri njih. Zahtevajo tudi visoke napitnine, miz pa ne želijo rezervirati za tiste, ki so se v preteklosti izkazali za slabe potrošnike in skopuhe pri napitninah, poroča Novi list.

Da je zgodba o "prisilnih napitninah" žal resnična, je potrdila tudi županja Sylvie Siri, ki meni, da tovrstna praksa ni le nezakonita, temveč je tudi na meji organiziranega izsiljevanja. Zato je vodilne osebe v gostinstvu in hotelih na območju Saint-Tropeza povabila na sestanek, na katerem bodo razpravljali o problemu.