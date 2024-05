Ob ruski vojaški paradi na dan zmage: Kje so tanki?

Rusija se je ob dnevu zmage, praznovanju poraza nacistične Nemčije v drugi svetovni vojni, zavila v patriotski duh. Čeprav je 79 let po padcu Berlina v rokah Rdeče armade v Rusiji živih le še nekaj veteranov, ostaja zmaga nad nacistično Nemčijo najpomembnejši in najbolj spoštovan simbol uspešnosti države ter ključni element nacionalne identitete, ki ga ruski predsednik Vladimir Putin tako rad uporablja za opravičilo invazije v Ukrajini. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski pa je ob današnji obletnici konca 2. svetovne vojne v Evropi primerjal obrambo njegove države pred rusko agresijo z ukrajinskimi prizadevanji za poraz nacistične Nemčije, pri čemer je opozoril, da bi se zgodovina lahko ponovila v prid Ukrajine.

Četrtkova slovesnost, ki jo vodi Putin, ki je ta teden nastopil svoj peti mandat, spominja na vojno žrtvovanje, ki je postalo najpomembnejši praznik. "Dan zmage združuje vse generacije," je dejal Putin v govoru na paradi na Rdečem trgu. "Naprej gremo, zanašajoč se na naše stoletne tradicije, in prepričani smo, da bomo skupaj zagotovili svobodno in varno prihodnost Rusije." Ob tem je pozdravil pogum vojakov, ki se borijo v Ukrajini in si vzel čas, da kritizira Zahod. Dejal je, da "podpihujejo regionalno konflikte, medetnične in medverske spore ter skušajo omejiti suverena in neodvisna središča svetovnega razvoja". Seveda vojaška parada ne bi bila vojaška parada, če ne bi razkazali svoje jedrske moči. Ob vse večjih napetostih med Rusijo in Zahodom, ki so se zaradi Ukrajine povzpele na najvišjo raven od hladne vojne, je tako Putin odločno opozoril na rusko jedrsko moč. "Rusija bo storila vse, da bi preprečila globalno konfrontacijo, vendar ne bo dovolila, da bi nas kdo ogrožal. Naše strateške sile so v bojni pripravljenosti."

Parada sicer ni le priložnost za pompoznost in ponos, temveč tudi za propagando, saj se Kremelj nestrpno trudi najti vzporednice med zmago Rdeče armade leta 1945 in trenutnim konfliktom v Ukrajini, ki traja že tretje leto. Parade se je udeležilo približno 9000 vojakov, od tega okoli 1000 vojakov, ki so se borili v Ukrajini. Putin, vojni veterani in drugi gostje parado spremljajo z osrednje tribune na Rdečem trgu, ob njih je tudi minister za obrambo, general vojske Sergej Šojgu. Paradi poveljuje vrhovni poveljnik kopenskih sil, general vojske Oleg Šaljukov. Parado sestavljajo polki, bataljoni in čete oboroženih služb, paradne enote iz pehotnih šol Suvorov in mornariških šol Nakhimov, kadetske in vojaške glasbene šole, pripadniki mladinskega gibanja Mlada vojska, pripadnice vojaških služb, kozaki in združen vojaški orkester, piše Tass. Na paradi je prisoten tudi tank T34 iz druge svetovne vojne, mnogi pa se sprašujejo, kje so vsi preostali tanki? Na paradi leta 2020 naj bi bilo prisotnih več kot 20 tankov, medtem ko je bil lani in letos prisoten le en tank. Letos je bilo tako na ogled še manj vojakov in vojaške opreme kot lani. Tudi v drugih mestih po Rusiji potekajo slovesnosti in praznovanja, je potrdil Šojgu, pri čemer naj bi sodelovalo 150.000 ljudi, predstavili pa naj bi 2500 vrst orožja in vojaške opreme, piše CNBC.

Na seznamu gostov so beloruski predsednik Aleksander Lukašenko, voditelji Kazahstana, Tadžikistana, Turkmenistana, Uzbekistana in Kube ter uradniki iz drugih zavezniških držav. Rusko zunanje ministrstvo je pred parado sporočilo, da niso povabljene "neprijazne države". Dan zmage Sovjetska zveza je v vojni izgubila približno 27 milijonov ljudi. Nacistične enote so junija 1941 ob napadu na zahodni del Sovjetske zveze zavzele večji del ozemlja, nato pa so bile pregnane vse nazaj do Berlina, kjer se je nad uničeno prestolnico zavihtela zastava ZSSR s srpom in kladivom. Ogromno škodo, tako človeško kot v infrastrukturi, so utrpela mesta, kot so Stalingrad, Kursk in Putinov rojstni kraj Leningrad, zdaj imenovan Sankt Peterburg. Odkar je Putin prišel na oblast zadnji dan leta 1999, je 9. maj postal pomemben del njegovega političnega programa, v katerem rad pokaže vojaško moč, piše AP. Kolone tankov se vsako leto popeljejo po Rdečem trgu, nad glavo rohnijo eskadrilje bojnih letal, medtem ko se mu veterani, odeti v številne medalje, pridružijo pri ogledu parade. Številni nosijo črno-oranžno pentljo svetega Jurija, ki je tradicionalno povezan z dnevom zmage.

