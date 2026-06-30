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Ob šestih zjutraj 32 stopinj, udar strele ohromil železniški promet

Berlin, 30. 06. 2026 07.12 pred 1 uro 5 min branja 1

Avtor:
N.Š.
Junijski vročinski val po Evropi

Po rekordni vročini, ki je pretekli teden prizadela zahodno Evropo in po ocenah zahtevala več kot 1800 dodatnih smrti, se vročinski val zdaj pomika proti srednji, vzhodni in jugovzhodni Evropi. Meteorologi opozarjajo, da bodo prihodnji dnevi za številne države najhujši doslej, temperature pa bodo marsikje presegle 40 stopinj Celzija.

Nad Evropo še naprej vztraja tako imenovana vročinska kupola, vremenski pojav, pri katerem območje visokega zračnega tlaka zadržuje vroč zrak nad istim območjem več dni zapored. Zaradi tega se tla in ozračje iz dneva v dan še dodatno segrevajo, noči pa ostajajo izjemno tople.

Po napovedih Evropskega centra za srednjeročne vremenske napovedi (ECMWF) naj bi se temperatura v Budimpešti v torek povzpela nad 40 stopinj Celzija. Že v ponedeljek so v Beogradu izmerili 38 stopinj, v Bukarešti pa 37.

Na Slovaškem so medtem podrli državni temperaturni rekord. V kraju na jugu države so namerili 40,5 stopinje Celzija, s čimer so presegli dosedanji rekord 40,3 stopinje iz leta 2007.

Najvišjo stopnjo vremenske ogroženosti so med drugim razglasili na Madžarskem, Poljskem, v Romuniji, Srbiji, na Hrvaškem, Slovaškem ter v Bosni in Hercegovini. Oblasti prebivalcem svetujejo, naj se v najbolj vročem delu dneva ne zadržujejo na prostem, pijejo dovolj tekočine in posebno pozornost namenijo starejšim, otrokom ter kroničnim bolnikom.

Madžarske oblasti so po državi odprle več kot 2000 klimatiziranih prostorov, kamor se lahko zatečejo ljudje, ki doma nimajo ustreznega hlajenja.

Madžarski premier Péter Magyar je državljane pozval k medsebojni pomoči. "Prihajata dva najtežja dneva vročinskega vala. Pokažimo, da smo sposobni popolne narodne enotnosti. Pazimo drug na drugega."

Na Madžarskem je vročina povzročila tudi težave v energetiki. Oblasti so jedrski elektrarni Paks začasno dovolile odstopanje od okoljskih omejitev glede temperature hladilne vode, da zaradi previsoke temperature rek ne bi bilo treba dodatno zmanjšati proizvodnje električne energije.

Huda vročina se zdaj premika v druge dele Evrope.
Huda vročina se zdaj premika v druge dele Evrope.
FOTO: Shutterstock

Gori tudi na Hrvaškem

Že ob 6. uri zjutraj so v Dubrovniku izmerili kar 32 stopinj Celzija, v Reki 29 stopinj, v Splitu pa 28 stopinj.

Oranžno opozorilo velja le za območje Gospića, medtem ko je za regije Osijek, Zagreb, Karlovec, Knin, Reka, Split in Dubrovnik razglašena najvišja stopnja opozorila.

Marsikje vročina neti požare. Na Hrvaškem je državni hidrometeorološki zavod razglasil rdeči alarm za območje Zagreba, Splita in Dubrovnika. Na jadranskem otoku Vis se medtem z obsežnim gozdnim požarom bori več deset gasilcev, pomagajo pa jim tudi štiri letala za gašenje.

V Nemčiji pokale tramvajske tirnice, sledilo hudo neurje

Izjemna vročina še vedno povzroča težave tudi v Nemčiji, kjer so v nedeljo tretji dan zapored izmerili nov temperaturni rekord. V kraju Coschen v zvezni deželi Brandenburg so namerili 41,7 stopinje Celzija.

V več mestih so se zaradi visokih temperatur deformirale tramvajske tirnice, v Berlinu pa je policija že koenc tedna množice ljudi na javnih površinah hladila celo z vodnimi topovi.

Jug Nemčije, predvsem Bavarsko, so nato v ponedeljek zvečer zajela močna neurja z grmenjem, strelami, nalivi, točo in sunki vetra. Najhuje je bilo na jugu in vzhodu dežele, kjer je Nemška vremenska služba (DWD) izdala tudi rdeča opozorila.

V Münchnu se je neurje začelo okoli 20. ure. V le nekaj minutah so močni nalivi zalili ulice, ki so se spremenile v hudournike, temperatura pa je z več kot 26 stopinj hitro padla za več stopinj.

Neurje je povzročilo tudi večje težave v javnem prometu. Zaradi vremenskih razmer so bile motene linije mestne železnice S6, S7 in S8, med postajama Leuchtenbergring in Ismaning pa je bil promet povsem ustavljen. Organiziran je bil nadomestni prevoz s taksiji, potnikom na letališče pa je bila na voljo linija S1.

Po informacijah z območja je v signalnovarnostno napravo v Unterföhringu udarila strela, kar je povzročilo motnje v železniškem prometu.

Meteorologi opozarjajo, da nevarnosti še ni konec. Tudi v noči na torek in čez dan se od alpskega predgorja do Bavarskega gozda pričakujejo nova močna neurja z intenzivnimi nalivi, krajevno pa lahko znova povzročijo izredne razmere.

Dunaj
Dunaj
FOTO: iStock

Dunaj padel na testu?

Vroče je v Avstriji, kjer se pojavljajo kritike oblasti. Po rekordnih 40 stopinjah Celzija, kolikor so v nedeljo prvič v zgodovini meritev izmerili na Dunaju, mnogi menijo, da avstrijska prestolnica na tako ekstremne vročinske razmere ni pripravljena.

Največ očitkov leti na tako imenovane hladilne centre, ki bi morali prebivalcem nuditi zatočišče pred vročino. Med najbolj vročim vikendom je bila večina teh prostorov zaprta, odprti so bili le štirje klubi za upokojence. Kritiki opozarjajo, da je to neustrezen odziv za dvomilijonsko mesto.

Na težave opozarjajo tudi v javnem prometu ter javnih ustanovah. Temperature v nekaterih porodnišnicah so dosegle 32 stopinj, v šolskih učilnicah tudi do 39 stopinj, brez ustreznega hlajenja pa so ostale tudi nekatere tramvajske linije.

Okoljske organizacije med drugim predlagajo brezplačen vstop na mestna kopališča v času vročinskih valov, kot so to že uvedli v nekaterih evropskih mestih, med drugim v Rimu in Zagrebu.

Predstavniki dunajskih mestnih okrožij medtem odgovornost prelagajo na mestne oblasti. Opozarjajo, da je večina hladilnih centrov odvisna od posameznih ustanov in prostovoljnih organizacij, zato ob koncih tedna pogosto ostajajo zaprti. Po njihovem mnenju bo moralo mesto čim prej vzpostaviti bolj organiziran sistem zaščite prebivalcev pred vse pogostejšimi vročinskimi valovi.

Na zahodu Evrope več kot 1800 dodatnih smrti

Medtem ko se razmere na zahodu celine počasi umirjajo, posledice rekordnega vročinskega vala postajajo vse bolj očitne.

Francoske oblasti ocenjujejo, da je vročina povzročila več kot 1000 dodatnih smrti, v Španiji pa nacionalni inštitut za javno zdravje poroča o več kot 800 dodatnih smrtih.

Ob tem so konec tedna po Evropi poročali še o številnih drugih smrtnih primerih, povezanih z vročino. Na Poljskem sta med kolesarskim maratonom umrla dva udeleženca, stara 30 in 71 let. Na Cipru so v parkiranem avtomobilu našli mrtva bolgarska dečka, stara osem in deset let, v Nemčiji pa je med vikendom v nesrečah med kopanjem umrlo najmanj 13 ljudi.

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Zakaj je vzhod Evrope še posebej ranljiv?

Strokovnjaki opozarjajo, da so države srednje in vzhodne Evrope na vročinske valove pogosto slabše pripravljene kot zahod celine.

V številnih mestih prevladujejo velika betonska stanovanjska naselja, zgrajena v času socializma. Masivne betonske konstrukcije čez dan akumulirajo toploto, ponoči pa jo počasi oddajajo, zaradi česar stanovanja ostajajo zelo vroča tudi po sončnem zahodu.

Poleg tega je uporaba klimatskih naprav v tem delu Evrope še vedno bistveno manj razširjena. Po podatkih Mednarodne agencije za energijo (IEA) ima klimatsko napravo le nekaj odstotkov gospodinjstev, medtem ko evropsko povprečje znaša okoli 19 odstotkov.

Po ocenah znanstvenikov je trenutni vročinski val najobsežnejši in najintenzivnejši doslej ter brez podnebnih sprememb, ki jih povzroča izgorevanje fosilnih goriv, ne bi bil mogoč.

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KOMENTARJI1

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anthrax
30. 06. 2026 08.25
treba bo začeti saditi ogromno dreves po mestih, eden izmed ukrepov, ki ni boleč in bi ogromno prispeval
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