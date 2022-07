Ob slavnostnem odprtju Pelješkega mostu bo izdan priložnostni kovanec za 25 kun

Most med mestom Komarna na kopenski strani in mestom Brest na polotoku je dolg 2404 metre, ime Pelješki most pa se je med Hrvati po besedah ministra za pomorstvo, promet in infrastrukturo Olega Butkovića uveljavilo že med njegovo gradnjo. Minister je poudaril, da je Pelješki most fascinanten gradbeni objekt, ki predstavlja uresničitev vizije o povezani Hrvaški, njegova gradnja pa pomeni ne samo pomemben korak na poti do boljše prometne povezanosti, ampak tudi do novega razvojnega vzleta Dubrovniško-neretvanske županije.

"Pelješki most je v tehničnem smislu največji most na Hrvaškem, zaradi izvirne zasnove in oblikovne vrednosti, ki se staplja z zaščitenim okoljem, pa bo našel prostor med najpomembnejšimi evropskimi gradbenimi dosežki našega časa," je dejal Butković.