Ob španskem otoku zagorela in potonila luksuzna jahta

Po poročanju portala CTV News je požar na luksuzni jahti Da Vinci, ki je bila od priljubljenega španskega otoka Formentera oddaljena le 12 kilometrov, izbruhnil v notranjosti plovila, po poročanju lokalnih medijev v strojnici. Kmalu za tem je bila jahta povsem v plamenih.

V času požara so bili na krovu štirje potniki, dva člana posadke in kapitan plovila, ki pa so se še pravočasno izkrcali na reševalni čoln. Kot poročajo španski mediji, naj bi se namreč zdelo, da je požar pod nadzorom, a so plameni nato postajali vse večji, dokler ni jahta potonila.

Posredovale so tudi španske pomorske oblasti, ki so na lokacijo goreče jahte poslale reševalni čoln in patruljno plovilo. Vzrok za požar sicer trenutno še ni znan.

Formentera je del Balearskih otokov, ki se nahajajo v zahodnem Sredozemlju, ki jo je obiskalo že več zvezdnikov. Po poročanju Ibiza Spotlight so na ta otok med drugim odpotovali Bob Dylan, Jimi Hendrix, Madonna in Leonardo DiCaprio.