Tujina

Ob španskem otoku zagorela in potonila luksuzna jahta

Formentera, 13. 08. 2025 13.52

M.P.
2

Na razkošni 29-metrski jahti Da Vinci so izbruhnili plameni in jo povsem uničili. Še preden je jahta okoli 12 kilometrov stran od priljubljenega španskega otoka Formentera potonila, pa so oblasti uspele rešiti vseh sedem oseb na krovu.

Po poročanju portala CTV News je požar na luksuzni jahti Da Vinci, ki je bila od priljubljenega španskega otoka Formentera oddaljena le 12 kilometrov, izbruhnil v notranjosti plovila, po poročanju lokalnih medijev v strojnici. Kmalu za tem je bila jahta povsem v plamenih.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

V času požara so bili na krovu štirje potniki, dva člana posadke in kapitan plovila, ki pa so se še pravočasno izkrcali na reševalni čoln. Kot poročajo španski mediji, naj bi se namreč zdelo, da je požar pod nadzorom, a so plameni nato postajali vse večji, dokler ni jahta potonila.

Posredovale so tudi španske pomorske oblasti, ki so na lokacijo goreče jahte poslale reševalni čoln in patruljno plovilo. Vzrok za požar sicer trenutno še ni znan.

Formentera je del Balearskih otokov, ki se nahajajo v zahodnem Sredozemlju, ki jo je obiskalo že več zvezdnikov. Po poročanju Ibiza Spotlight so na ta otok med drugim odpotovali Bob Dylan, Jimi Hendrix, Madonna in Leonardo DiCaprio.

KOMENTARJI (2)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
sabro4
13. 08. 2025 15.15
hudo mi je, ker je kupljena z težko prigaranim denarjem in z krvavimi žulji....
ODGOVORI
0 0
Blue Dream
13. 08. 2025 15.13
So se jajca prismodila
ODGOVORI
0 0
