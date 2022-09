Ob spodbujanju množice si je Iranka v znak protesta odrezala čop las

V videoposnetku iz Kermana lahko vidimo, kako množica ljudi spodbuja žensko, ko približa škarje svojim lasem. Ko si odreže čop las in dvigne pest v zrak, pa začne množica, v kateri so tudi številni moški, rjoveti, poroča CNN. Ob tem dodajajo, da ženska ni nosila hidžaba, ki so ga sicer predstavnice nežnejšega spola v Iranu primorane nositi.

Na posnetkih, ki so zaokrožili po internetu, lahko vidimo protestnike, ki skandirajo: "Ženske, življenje, svoboda." Druge je mogoče videti, kako postavljajo krese, se spopadajo s policijo ali si snemajo in sežigajo naglavne rute, uničujejo plakate vrhovnega voditelja države in vzklikajo: "Smrt diktatorju."

Ponoči so protesti potekali v 15 mestih, vključno s Teheranom, Mašhadom na severovzhodu, Raštom na severu ter osrednjima mestoma Kerman in Isfahan. Policisti so protestnike razganjali s solzivcem in jih aretirali, zaradi nasilja na protestih pa so do sedaj zabeležili vsaj šest smrtnih žrtev, poroča BBC. Množice protestnikov naj bi blokirale ulice, metale kamenje in zažigale policijska vozila.

Ena izmed protestnic, ki je svoje nasprotovanje izražala na ulicah Rašta je dejala, da so jo policisti pretepli s pendrekom in, da ima zaradi tega še zdaj modrice. "Policija je v nas stalno sprožala solzivec. Naše oči so gorele. Bežali smo, ampak policisti so me ujeli in me pretepli. Medtem so me zmerjali s prostitutko in mi dejali naj grem na ulico in se prodam," je povedala protestnica, ki je perzijskemu BBC-ja tudi poslala slike modric.

Druga protestnica iz mesta Isfahan pa je imela na protestih bolj pozitivno izkušnjo. "Medtem ko smo z rutami vihteli v nebo, sem se počutila zelo čustveno, saj sem bila obkrožena in zaščitena z drugimi moškimi. Čudovito je videti to enotnost. Upam, da nas svet podpira," je povedala za BBC.

V enem od videoposnetkov iz Teherana mladi protestniki ponoči korakajo okoli ognja na ulici in skandirajo: "Mi smo otroci vojne. Pridite in se borite, mi pa se bomo borili nazaj."