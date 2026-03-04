Ob Šrilanki s potopljene iranske vojaške ladje rešili več kot 30 ljudi, našli tudi trupla

Šrilanška mornarica je zgodaj zjutraj prejela klic v sili z iranske vojaške ladje, ki se je potapljala tik pred šrilanškimi teritorialnimi vodami. Tiskovni predstavnik šrilanške mornarice Budika Sampath je pojasnil, da so se nanj odzvali v skladu s svojimi mednarodnimi obveznostmi, saj se je plovilo nahajalo na njihovem območju iskanja in reševanja v Indijskem oceanu. O dogodku so takoj obvestili šrilanške zračne sile, ki so sprožile iskalno in reševalno akcijo.

Šrilanški zunanji minister Vidžita Herath je povedal, da se je ladja IRIS Dena potopila. Kot pravi, ladje sprva sploh niso našli, temveč so na vodi opazili oljne madeže in rešilne splave.

Pojasnil je, da je šrilanška mornarica rešila 32 poškodovanih v incidentu in da so jih odpeljali na zdravljenje v državno bolnišnico v južnem pristaniškem mestu Galle.

V morju so našli tudi trupla, za katera domnevajo, da pripadajo članom posadke ladje. Za zdaj podatkov o številu mrtvih ne morejo posredovati, poroča Al Jazeera. "Našli smo nekaj trupel na območju, kjer je ladja potonila," je dejal Sampath in dodal, da se iskanje preostalih pogrešanih nadaljuje.

Njihovo točno število ni znano. Nekateri šrilanški mediji ob 78 poškodovanih mornarjih navajajo, da je pogrešana 101 oseba, agencija AFP pa piše o nekaj manj kot 150 pogrešanih. "Upamo, da bomo lahko rešili več ljudi in bomo (operacije) nadaljevali, dokler ne bomo prepričani," je dejal Sampath.