Tujina

Ob Šrilanki s potopljene iranske vojaške ladje rešili več kot 30 ljudi, našli tudi trupla

Galle, 04. 03. 2026 12.47 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
Karmelina Husejnović
Iranska vojaška ladja Iris Dena

Šrilanške oblasti so sporočile, da je ob obali Šrilanke potonila iranska vojaška ladja. Pred tem so z ladje poslali klic v sili, tako da so v iskalno-reševalni akciji s potapljajoče se ladje rešili 32 ljudi, iz morja pa potegnili več trupel.

Šrilanška mornarica je zgodaj zjutraj prejela klic v sili z iranske vojaške ladje, ki se je potapljala tik pred šrilanškimi teritorialnimi vodami. Tiskovni predstavnik šrilanške mornarice Budika Sampath je pojasnil, da so se nanj odzvali v skladu s svojimi mednarodnimi obveznostmi, saj se je plovilo nahajalo na njihovem območju iskanja in reševanja v Indijskem oceanu. O dogodku so takoj obvestili šrilanške zračne sile, ki so sprožile iskalno in reševalno akcijo. 

Šrilanški zunanji minister Vidžita Herath je povedal, da se je ladja IRIS Dena potopila. Kot pravi, ladje sprva sploh niso našli, temveč so na vodi opazili oljne madeže in rešilne splave. 

Pojasnil je, da je šrilanška mornarica rešila 32 poškodovanih v incidentu in da so jih odpeljali na zdravljenje v državno bolnišnico v južnem pristaniškem mestu Galle. 

V morju so našli tudi trupla, za katera domnevajo, da pripadajo članom posadke ladje. Za zdaj podatkov o številu mrtvih ne morejo posredovati, poroča Al Jazeera. "Našli smo nekaj trupel na območju, kjer je ladja potonila," je dejal Sampath in dodal, da se iskanje preostalih pogrešanih nadaljuje.

Njihovo točno število ni znano. Nekateri šrilanški mediji ob 78 poškodovanih mornarjih navajajo, da je pogrešana 101 oseba, agencija AFP pa piše o nekaj manj kot 150 pogrešanih. "Upamo, da bomo lahko rešili več ljudi in bomo (operacije) nadaljevali, dokler ne bomo prepričani," je dejal Sampath.

Prav tako niso znane podrobnosti domnevne eksplozije, ki naj bi odjeknila pred potopom fregate. Ta se je domnevno vračala z vojaške vaje v pristanišču Viskhapatnam na indijski vzhodni obali.

Potopu ladje naj bi sicer botrovala eksplozija. Minister pa ni razkril, ali je eksplozija povezana z ameriško-izraelsko vojaško operacijo proti Iranu, ki se je danes prevesila v peti dan.

Viri iz šrilanške mornarice in obrambnega ministrstva so sicer za Reuters povedali, da je plovilo napadla podmornica. A je tiskovni predstavnik šrilanške mornarice zavrnil vsa poročila o vzroku potopitve ladje.

Za zdaj ni jasno, kdo je napadel ladjo. Tiskovni predstavnik je po poročanju Reutersa dodal, da šrilanške sile na območju incidenta niso opazile nobene druge ladje ali letala.

Šrilanške oblasti so zdaj osredotočene na reševanje življenj, vzrok incidenta pa bodo preiskale pozneje.

