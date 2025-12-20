Ob trčenju vlaka v Indiji poginilo sedem slonov, poškodovan tudi mladič

Vlak, ki je potoval z visoko hitrostjo, je prevažal 650 potnikov. Vseh sedem slonov je poginilo, poškodovan pa je bil tudi mladič, poroča Sky News.
Vlak je bil na poti v New Delhi, nesreča pa se je zgodila zunaj območij, na katerih so indijske oblasti uvedle t. i. koridorje za slone. Na teh območjih, kjer živijo večje populacije slonov, namreč velja omejitev hitrosti.
Strojevodja naj bi po navedbah indijskih železnic ob zaznavi slonov začel zasilno zavirati, a je do trčenja prišlo, preden bi se vlak lahko ustavil, navaja AFP. Pri trku je iztirilo pet vagonov in lokomotiva, a po besedah tiskovnega predstavnika Indijskih železnic ni umrla nobena oseba, poroča Sky News.
Zaradi krčenja gozdov in gradbenih projektov hodijo na obljudena območja
V zvezni državi Assam živi več kot 4000 od približno 22.000 divjih slonov v Indiji. Krčenje gozdov in gradbeni projekti v bližini njihovih življenjskih okolij slone silijo, da se pri iskanju hrane selijo na obljudena območja, kar pogosto privede do srečanj z ljudmi.
Po podatkih indijskih oblasti je med letoma 2023 in 2024 v Indiji zaradi napadov slonov umrlo 629 ljudi.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.