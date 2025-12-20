Ob trčenju vlaka v Indiji poginilo sedem slonov, poškodovan tudi mladič

Vlak, ki je potoval z visoko hitrostjo, je prevažal 650 potnikov. Vseh sedem slonov je poginilo, poškodovan pa je bil tudi mladič, poroča Sky News.

Vlak je bil na poti v New Delhi, nesreča pa se je zgodila zunaj območij, na katerih so indijske oblasti uvedle t. i. koridorje za slone. Na teh območjih, kjer živijo večje populacije slonov, namreč velja omejitev hitrosti.

Strojevodja naj bi po navedbah indijskih železnic ob zaznavi slonov začel zasilno zavirati, a je do trčenja prišlo, preden bi se vlak lahko ustavil, navaja AFP. Pri trku je iztirilo pet vagonov in lokomotiva, a po besedah tiskovnega predstavnika Indijskih železnic ni umrla nobena oseba, poroča Sky News.