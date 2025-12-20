Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Ob trčenju vlaka v Indiji poginilo sedem slonov, poškodovan tudi mladič

New Delhi, 20. 12. 2025 12.23 pred eno minuto 1 min branja 1

Avtor:
Ne.M. STA
Bager koplje luknjo za zakon slona

Potniški vlak je v zvezni državi Assam na severovzhodu Indije trčil v čredo slonov, pri čemer je na kraju nesreče poginilo sedem izmed njih, eden pa je bil poškodovan, so sporočile indijske oblasti. V trčenju, ki je botrovalo tudi iztirjenju petih vagonov, ni bilo poškodovanih potnikov.

Vlak, ki je potoval z visoko hitrostjo, je prevažal 650 potnikov. Vseh sedem slonov je poginilo, poškodovan pa je bil tudi mladič, poroča Sky News.

Vlak je bil na poti v New Delhi, nesreča pa se je zgodila zunaj območij, na katerih so indijske oblasti uvedle t. i. koridorje za slone. Na teh območjih, kjer živijo večje populacije slonov, namreč velja omejitev hitrosti.

Strojevodja naj bi po navedbah indijskih železnic ob zaznavi slonov začel zasilno zavirati, a je do trčenja prišlo, preden bi se vlak lahko ustavil, navaja AFP. Pri trku je iztirilo pet vagonov in lokomotiva, a po besedah tiskovnega predstavnika Indijskih železnic ni umrla nobena oseba, poroča Sky News.

Zaradi krčenja gozdov in gradbenih projektov hodijo na obljudena območja

V zvezni državi Assam živi več kot 4000 od približno 22.000 divjih slonov v Indiji. Krčenje gozdov in gradbeni projekti v bližini njihovih življenjskih okolij slone silijo, da se pri iskanju hrane selijo na obljudena območja, kar pogosto privede do srečanj z ljudmi.

Po podatkih indijskih oblasti je med letoma 2023 in 2024 v Indiji zaradi napadov slonov umrlo 629 ljudi.

sloni nesreča indija vlak

Ruski odposlanec v Miami na še en krog pogovorov

Streljanje na Reki: krogle končale v oknu lokala in avtomobilih

  • slika 1
  • slika 2
  • slika 3
  • slika 4
  • slika 5
  • slika 6
  • slika 7
  • slika 8
  • slika 9
  • slika 10
  • slika 11
  • slika 12
  • slika 13
  • slika 14
  • slika 15
  • slika 16
  • slika 17
  • slika 18
  • slika19
  • Slika 20
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
gmajna
20. 12. 2025 13.20
Uboge živali
Odgovori
+0
1 1
bibaleze
Portal
Ostali smo sami: Goran Šarac o Simoni Weiss
Božično vzdušje: Recept za cimetove piškotke z otroki
Božično vzdušje: Recept za cimetove piškotke z otroki
Dvojčici na rdeči preprogi: Hči obuja stil matere
Dvojčici na rdeči preprogi: Hči obuja stil matere
Kako podpreti otrokove novoletne zaobljube
Kako podpreti otrokove novoletne zaobljube
zadovoljna
Portal
Rojstvo hčerke jima je polepšalo življenje
Dnevni horoskop: Raki bodo hvaležni, ovni se bodo razbremenili
Dnevni horoskop: Raki bodo hvaležni, ovni se bodo razbremenili
3 znamenja, na katera bo vplival zadnji mlaj letošnjega leta
3 znamenja, na katera bo vplival zadnji mlaj letošnjega leta
Kultni sandali se vračajo na modno sceno
Kultni sandali se vračajo na modno sceno
vizita
Portal
Preprosti koraki, da se izognete prazničnim virozam
Ali vaša prehrana vpliva na duševno zdravje?
Ali vaša prehrana vpliva na duševno zdravje?
7 živil, ki imajo več omega-3 kot losos
7 živil, ki imajo več omega-3 kot losos
Najpogostejši simptomi hormonskega neravnovesja, ki jih ženske pogosto spregledajo
Najpogostejši simptomi hormonskega neravnovesja, ki jih ženske pogosto spregledajo
cekin
Portal
Loto milijoni bi lahko izpuhteli
Eno stanovanje, dva lastniška lista in hipotekarna uganka
Eno stanovanje, dva lastniška lista in hipotekarna uganka
Največja napaka slovenskih podjetij? Prepričanje, da so bolje zaščitena, kot so v resnici
Največja napaka slovenskih podjetij? Prepričanje, da so bolje zaščitena, kot so v resnici
Anketa: Ali bi morala biti minimalna plača višja od 1000 evrov neto?
Anketa: Ali bi morala biti minimalna plača višja od 1000 evrov neto?
moskisvet
Portal
Nika Prevc piše zgodovino
Kaj je pomembnejše: dober spanec ali telesna aktivnost?
Kaj je pomembnejše: dober spanec ali telesna aktivnost?
Pokazala je svoj pravi obraz: Tako je videti brez ličil
Pokazala je svoj pravi obraz: Tako je videti brez ličil
Polnite telefon na javnih mestih? Nikar!
Polnite telefon na javnih mestih? Nikar!
dominvrt
Portal
Od simpatičnega risanega junaka do resnih vprašanj
Nasveti, kako se znebiti vonja po dimu v hiši
Nasveti, kako se znebiti vonja po dimu v hiši
Zakaj božična zvezda hitro izgubi barvo
Zakaj božična zvezda hitro izgubi barvo
Eko božič: preprosti koraki za ekološki božič
Eko božič: preprosti koraki za ekološki božič
okusno
Portal
Eno testo, iz katerega lahko spečete različne piškote
Tako boste pripravili najboljše testo za potico
Tako boste pripravili najboljše testo za potico
Hiter prigrizek, s katerim boste očarali goste
Hiter prigrizek, s katerim boste očarali goste
Zvezda božičnega menija
Zvezda božičnega menija
voyo
Portal
Tačke na patrulji: Film
Na lovu
Na lovu
Sandokan
Sandokan
Jelenček Niko 3
Jelenček Niko 3
24ur.com
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1420