Ob trku čolnov turistka padla v vodo, poškodbe so bile usodne

Prijatelji se pogovarjajo: "Mislim, da me žena vara s krojačem. Pod posteljo sem našel krojaški meter." "Tudi moja me vara s pleskarjem. Pod posteljo sem našel čopič," je rekel drugi. "Joj, kakšna je potem šele moja!" je vzkliknil tretji. "Vara me z letalom! V postelji sem namreč našel pilota."