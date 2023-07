Ob Trogirju gori, v zrak poslali štiri letala

Huda vročina, razgreta zemlja in suha trava so idealni pogoji, zaradi katerih se požar, ki se je okoli 10. ure pojavil severozahodno od turistično priljubljenega Trogirja, uspešno širi. Po zadnjih podatkih hrvaških medijev sicer za zdaj na območju gorijo podrast in trava, naselja pa niso ogrožena.

Čeprav domačim gasilcem pomagajo gasilska društva iz okolice, v zrak pa so poslali tudi dva Air tractorja in dva kanaderja, jih skrbi zahodni veter, ki bi požar lahko razširil proti Trogirju in drugim naseljem. Trenutno je med ognjem in Trogirjem približno 20-kilometrska razdalja.

"Pri gašenju pomagajo štiri letala. Teren je težaven in nedostopen," so razmere opisali v gasilsko operativnem centru Split. Delo gasilcem otežujejo visoke temperature, na območju so ob 12. uri namerili 37 stopinj Celzija.

Za zdaj poskuša požar omejiti 40 gasilcev s šestimi vozili. Poveljnik gasilske postaje Trogir Marin Buble upa, da jim bo požar uspelo omejiti do večera.