Ob truplu našli tudi Matejev telefon. Bo obdukcija pokazala, zakaj je umrl?

V zvezi z izginotjem 27-letnega Splitčana pa še vedno ostaja kup nerešenih vprašanj. Ga je kdo silil, naj skoči v reko, kot so nekoč trdili srbski mediji? Zakaj je sredi noči tekel po beograjskih ulicah? Zakaj je brez jakne zapustil klub, ne da bi kar koli povedal prijateljem? Se je v klubu s kom sprl? In ali imata srbska in hrvaška policija prav, ko pravita, da ni znakov nasilja? Morda bi na katero od teh vprašanj lahko odgovorila obdukcija.

Mrzla reka je več kot štiri mesece in pol skrivala truplo Mateja Periša , v sredo pa ga je "vrnila" na površje. Po mnenju Renata Grbića , lastnika restavracije na bregu Donave, ki je pred utopitvijo v reki rešil že več ljudi, ni naključje, da je truplo naplavilo prav v tem času. "Ko je Matej pristal v vodi, je bila temperatura le nekaj stopinj, v zadnjih dneh pa so se začele temperature nad 25, 26 stopinj. Temperatura je pripomogla k hitrejšemu gnitju organizma, telo se je napihnilo kot balon, žogica. Ko se je voda otoplila, je truplo izplavalo," je pojasnil za srbski N1 .

In to je pravzaprav vse, kar vemo. Kam in zakaj se je Mateju mudilo, ni jasno. Prav tako ni jasno, kaj se je zgodilo v klubu, ker tam ni nadzornih kamer. V zvezi s primerom se omenjajo droge in domnevni spor z družbo iz Zadra zaradi plačila steklenice viskija. Izkušeni kriminalist Željko Cvrtila se je za hrvaški RTL vprašal, ali so bile zaslišane vse priče. "Koliko ljudi, ki je bilo tisto noč v tistem klubu, je bilo zaslišanih? Gre res za droge, alkohol ali kaj tretjega? Lahko bi se pojavili tudi poskusi, da bi to osebo diskreditirali, jo označili za alkoholika, narkomana, češ da je zato izginila," opozarja Cvrtila.

Duhove buri tudi informacija, da je Matej tisto noč poklical prijateljico Majo, ki pa na klic ni odgovorila. Nenavadno je, da je trdila, da sta bila tisti večer v Beogradu "sneg in led", čeprav se temperatura ni spustila pod 10 stopinj Celzija. "Ravno sem hotela parkirati, ko mi je zazvonil telefon. Prijateljica me je vprašala, ali se bom oglasila. Odgovorila sem ji, da ne, da ne morem; bala sem se, da bi z avtom kaj zadela. Jaz sem iz Splita, snega in ledu nisem vajena," je januarja izjavila Maja.

Matejevi prijatelji so njegovo izginotje prijavili naslednji dan, 31. decembra, ob 10. uri. Srbska policija, ki ga je uradno začela iskati šele ob 18. uri, jim je svetovala, naj ga najprej skušajo najti v kateri od bolnišnic. To so tudi storili, so večkrat povedali njegovi prijatelji, pa tudi da tisto noč v klubu ni bilo nobenega nasilja in da so naredili vse, kar so lahko, da bi Mateja našli. Enako trdi tudi beograjska policija. "Odkar smo dobili prijavo o pogrešanem, izvajamo strokovno preiskavo," je povedal srbski notranji minister Aleksandar Vulin.